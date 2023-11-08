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四川德陽 東方自控首條數位化生產線交付

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
東方自控首條數位化生產線通過驗收，並移交生產。圖／本報四川德陽傳真
東方自控首條數位化生產線通過驗收，並移交生產。圖／本報四川德陽傳真

位於四川省德陽市的東方電氣自動控制工程有限公司（簡稱「東方自控」），近日傳來喜訊；該公司為風電變槳系統控制櫃數位化產線專案開發的MMS（生產管理系統）軟體成功通過驗收，並移交生產。這標誌著「重裝之都」德陽又一家重點製造企業向數位化轉型升級發展邁出堅實一步。

東方自控風電產線，主要涉及主控系統、變槳控制系統、輪轂監控櫃、變頻櫃等電控產品，面臨品種多、小批量生產、結構緊湊、常態缺料、計畫調整頻繁的複雜生產場景。根據生產工藝特點，專案團隊以風電業務為基礎，數位化生產為重點，構建了一條模式靈活的風電變槳控制系統櫃體生產線。

該產線是東方自控首條數位化生產線，投運後，將大大改善以往缺乏資訊共用、技術準備周期長、生產過程資訊模糊、管理決策成本高等缺點，實現錯誤物料自動攔截、生產過程全生命周期資訊追溯、即時更新產線資料，助力更科學管理決策等成果，打通從設計到生產、品質管制的資料鏈，實現生產過程資訊數位化，形成了一套適合「電裝企業」的數位化車間建設方案。

東方自控相關負責人表示，下一步，將充分挖掘自身優勢，從經驗管理向更為精準的量化管控、精益管理轉變，進一步加大新產品研發力度，將電力電子與控制產業打造為東方電氣「六電並舉」的可靠依託和千億跨越的新增長極。

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