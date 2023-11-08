美國參加進博會 組史上最大團

美國政府首次率愛達荷州、喬治亞州、國家級農產品協會、農產品出口商等17家展商參加中國國際進口博覽會（第六屆）。美國參展企業超過200家，其中大量來自半導體、醫療器械、新能源汽車、美妝等領域。這是進博會歷史上，規模最大、規格最高的美國參展團。

新華社報導，進博會舉辦6年間，美國參展商在展館面積、企業數量等方面，均居進博會參展國前列。美國此次首設國家級展館聚焦農食主題，農業已成為中美經貿合作一大亮點。2022年中美農產品貿易額突破500億美元大關，美國對中國的農產品出口達創紀錄的420億美元。

「潛力巨大、非常重要！」美國農業部代理副部長幫辦哈夫邁斯特形容中國市場。440多平方米的美國食品和農業館。從海鹽、加州混釀到芝士奶酪、堅果莓果，諮詢、洽商者絡繹不絕。

美國駐華大使伯恩斯在開館時表示，美中經貿合作十分重要，美國不尋求同中國「脫鉤」。開展首日，美國陶氏公司與上海震坤行公司簽約的「首單」金額達3億美元。

在展台前推介商品的美國加州巴旦木協會中國區顧問張慧賢表示，「14億多中國人對健康、營養和可持續產品的消費升級機遇，讓新產品實現從展品邁向市場的快速蛻變。」

2023年亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議本月將在美國舊金山召開。作為峰會企業合作伙伴和籌委會成員，美國美寶公司用「合作共贏」的中國理念搭建展廳：21個APEC成員經濟體的學術學會、文化體育、跨國經貿等合作照片被擺放在顯著位置。

「過去40多年，我們同中國發展出了良好貿易關係。期待此行能深化雙方的伙伴關係。」美國穀物協會主席布倫特．博伊斯對自己的進博「首秀」充滿信心。

上海美國商會會長鄭藝認為，世界經濟復甦動力不足之際，美國「最強進博參展團」來華，凸顯了美中兩國經貿的「空間感」和「豐富性」，見證兩個超大經濟體之間的交流加速度。

報導指出，作為世界首個以進口為主題的國家級展會，前五屆進博會累計意向成交額近3500億美元，約2000個首發首展商品亮相。美國媒體報導，進博會被視為全球參與者對中國市場及其增長前景有堅定信心的證明。