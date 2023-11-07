陸10月外匯存底再減逾138億美元 人行連續12月「囤金」

中國人民銀行（大陸央行）7日發布數據顯示，大陸10月外匯存底為3兆1,012.2億美元，較前值3兆1,150.7億美元，減少138.5億美元。與此同時，大陸持續增加黃金儲備，人行數據顯示，10月末黃金儲備報7,120萬盎司（約2,214.57噸），較上月增加74萬盎司（約23.02噸），已經連續第12個月增加黃金儲備。

大陸外管局表示，10月受主要經濟體貨幣政策預期、宏觀經濟數據、地緣政治等因素影響，美元指數上漲，全球金融資產價格總體下跌。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，導致當月外匯儲備規模下降。

世界黃金協會在10月31日發布第3季《全球黃金需求趨勢報告》顯示，第3季大陸國內金條與金幣總需求飆升至82噸，較2022年第3季的高基數下年增16%，較上季飆升66%。為自2018年以來最強勁的第3季表現，遠高於64噸的五年均值以及61噸的十年平均值。

世界黃金協會認為，大陸會有上述趨勢主要原因有三：一是人民幣資產表現疲軟，房地產前景不明，加之全球地緣政治的不確定性，令大陸投資者對黃金的避險需求上升；二是央行連續十一個月對黃金的增儲或激起投資者對黃金的興趣；三是大陸境內外黃金價差出現前所未有的飆升，助推了金條金幣的投資需求。

世界黃金協會中國區CEO王立新稱，截至第3季末，大陸官方黃金儲備已達2,192噸，第3季累計增儲78噸。以美元計，黃金在的大陸外匯存底中的占比為4%，持平歷史高點。2023年年初至今，大陸官方黃金儲備的增長從未間斷，前九個月已累計增儲181噸。