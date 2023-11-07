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聯發科連續3年 全球智能手機SoC市場份額第一

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聯發科於11月6日晚擧辦天璣旗艦芯片新品發佈會。圖/集微網
聯發科於11月6日晚擧辦天璣旗艦芯片新品發佈會。圖/集微網

集微網消息，聯發科於11月6日晚擧辦天璣旗艦芯片新品發佈會。聯發科技董事總經理陳冠州表示，公司加速全面推進智能化，在終端、雲端全方位部署AI技術，端雲協同。此外在智能駕駛、關鍵組件等都有佈局。

陳冠州表示，每年聯發科的芯片賦能20億個終端設備，此外聯發科芯片，連續3年位居全球智能手機SoC市場份額第一。

目前，聯發科終端的AI算力合計4.2億TOPS，為了加速推動AI技術落地應用，聯發科定下3年後提升到16億TOPS的目標。

11月6日發佈的天璣9300芯片，搭載第七代AI處理器APU 790，能夠在端側落地130億參數AI大語言模型，性能是上一代的8倍，生成AI圖像的時間縮短至1秒以內。

聯發科

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