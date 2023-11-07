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外資落跑 陸FDI上季淨流出

聯合報／ 編譯林奇賢／綜合報導

最新數據顯示，中國大陸上季外國直接投資（FDI）出現廿五年來首度淨流出，也就是外國對大陸投資金額低於大陸對外投資額，凸顯在西方各國採取與大陸「脫險（de-risking）」措施後，大陸吸引外資面臨的挑戰。

路透報導，根據大陸官方日前公布國際收支平衡表數據，在七至九月，大陸直接投資負債（衡量該國FDI的指標）減少一一八億美元。這是大陸國家外匯管理局一九九八年開始彙編這項數據以來首次減少。

高盛說，「中國FDI疲軟的部分原因可能是跨國公司將獲利匯回國內」，另一個原因則是大陸和已開發國家的利差。

因此，大陸基本收支（包括經常帳和直接投資收支）上季出現卅二億美元赤字，是有紀錄以來第二次赤字。

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