陸新能源二手車 在線成交量增長

中國二手車交易在線服務平台天天拍車研究院6日發布「2023年10月二手車在線交易數據報告」顯示，10月二手車在線成交量環比小幅增長，新能源二手車在線成交量增長明顯。

中新社報導，近來從政府部門到企業都在積極謀畫，相繼發佈促銷政策或活動，以期活躍汽車市場，其中二手車市場也被視為拉動和服務汽車消費的重要板塊。

9月底，財政部、稅務總局確定，對從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車，享受減按0.5%徵收增值稅的政策延續至2027年12月31日。

隨著近幾年新能源車保有量快速增長，同時，自主品牌新能源車技術迭代更新快速，品牌知名度和市場影響力不斷增加，新能源二手車交易市場信心和規模不斷提升。10月燃油二手車在線競拍均價為59475元（人民幣，下同），同比提高了1408元，環比回落696元；10月新能源二手車在線競拍均價為83488元，同比提高1590元，環比下跌9364元。 可以看出，燃油車和新能源車均價皆體現了同比增長，環比下滑的特點。

對此，研究院方面指出，高庫存及長周轉不僅占據了大量的資金，還抑制了交易量的回升。

根據中國汽車流通協會公佈的數據，二手車經銷商10月份的平均庫存周期是58天，相比9月份有所下降。從整個汽車市場來看，降價促銷對二手車市場而言，一方面提升了置換率，釋放了二手車車源；另一方面分流了二手車的客戶。

研究院方面認為，二手車商制定具有市場競爭力的售價是四季度需要慎重考慮的市場策略。隨著新能源汽車的保有量增多，有不少新能源汽車二手車流入了汽車市場，在二手車市場中的交易比重日漸增高。

在二手車交易中，除了價格之外，保值率也是車主比較關心的話題，尤其是新能源汽車保值率。

數據顯示，10月混合動力類型新能源二手車2年平均保值率為60.7%，比9月提升2.3%。研究院方面認為，混動類新能源二手車2年平均保值率的表現，得益於目前中國自主品牌掌握更好的插電混動技術，尤其是長續航插電混動的表現越來越強，拉動了中國插電混動消費者接受度的提升。