陸商務部長：推動合理縮減自貿區外商投資負面清單

大陸商務部部長王文濤6在《人民日報》發表署名文章提出，要深入推進制度型開放，推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單，儘快推出跨境服務貿易負面清單。

王文濤在這篇題為「努力建設更高水平自貿試驗區」的文章中說，建設自貿試驗區是以中共總書記習近平為核心的中共中央在新時代推進改革開放的重要戰略舉措。

他指出，中共十八大以來，習近平統籌國內國際兩個大局，提出了建設自貿試驗區的戰略構想，目的是為全面深化改革和擴大開放探索新途徑、積累新經驗。

他表示，自貿試驗區率先實施外商投資准入前國民待遇加負面清單管理模式，率先建立以國際貿易「單一窗口」為重點的貿易便利化管理制度，率先以跨境服務貿易負面清單管理模式為代表推進服務業綜合開放，率先實施「證照分離」等政府管理改革，率先探索自由貿易帳戶等金融開放舉措，有效發揮了綜合試驗平台作用。

王文濤稱，2022年，21家自貿試驗區以不到千分之四的國土面積，貢獻了全中國約18%的吸收外資和進出口總額。2023年1至8月，自貿試驗區外資外貿規模穩中有進，質量不斷提升，增速分別高於全國5.7個和4.8個百分點，為穩外貿穩外資發揮積極作用。

王文濤指出，習近平強調，新征程上要在全面總結十年建設經驗基礎上，深入實施自貿試驗區提升戰略，在更廣領域、更深層次開展探索，努力建設更高水平自貿試驗區。

為此，大陸將推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單，儘快推出跨境服務貿易負面清單，加大開放壓力測試力度，引領全中國持續擴大開放。