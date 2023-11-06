快訊

利息政策雲霄飛車！土耳其放棄「低利救經濟」

被爆列入民進黨不分區立委討論名單 瑞莎發文親回應

藍白總統還在喬 台中非綠「示範區」後續怎麼走？

陸商務部長：推動合理縮減自貿區外商投資負面清單

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸商務部部長王文濤稱，將推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單。（中新社）
大陸商務部部長王文濤稱，將推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單。（中新社）

大陸商務部部長王文濤6在《人民日報》發表署名文章提出，要深入推進制度型開放，推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單，儘快推出跨境服務貿易負面清單。

王文濤在這篇題為「努力建設更高水平自貿試驗區」的文章中說，建設自貿試驗區是以中共總書記習近平為核心的中共中央在新時代推進改革開放的重要戰略舉措。

他指出，中共十八大以來，習近平統籌國內國際兩個大局，提出了建設自貿試驗區的戰略構想，目的是為全面深化改革和擴大開放探索新途徑、積累新經驗。

他表示，自貿試驗區率先實施外商投資准入前國民待遇加負面清單管理模式，率先建立以國際貿易「單一窗口」為重點的貿易便利化管理制度，率先以跨境服務貿易負面清單管理模式為代表推進服務業綜合開放，率先實施「證照分離」等政府管理改革，率先探索自由貿易帳戶等金融開放舉措，有效發揮了綜合試驗平台作用。

王文濤稱，2022年，21家自貿試驗區以不到千分之四的國土面積，貢獻了全中國約18%的吸收外資和進出口總額。2023年1至8月，自貿試驗區外資外貿規模穩中有進，質量不斷提升，增速分別高於全國5.7個和4.8個百分點，為穩外貿穩外資發揮積極作用。

王文濤指出，習近平強調，新征程上要在全面總結十年建設經驗基礎上，深入實施自貿試驗區提升戰略，在更廣領域、更深層次開展探索，努力建設更高水平自貿試驗區。

為此，大陸將推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單，儘快推出跨境服務貿易負面清單，加大開放壓力測試力度，引領全中國持續擴大開放。

自貿試驗區 習近平

延伸閱讀

救出生率? 紐時：習近平為中國女性設目標「結婚生子」

習近平視訊德總理 暗批美袒護以色列令衝突升級

被架空的「李中堂」：從李克強之死，解讀習近平政局的權力關係

7年來首次！澳總理將訪陸 澳媒：將見習近平、李強

相關新聞

趙本山英文受訪、郭德綱英文相聲？ 全是AI惡搞

趙本山用英文接受採訪、郭德綱用英文說相聲？近日，大陸多名「土味」明星突然開口說英語的影片引發關注，但這些其實都是人工智能...

陸商務部長：推動合理縮減自貿區外商投資負面清單

大陸商務部部長王文濤6在《人民日報》發表署名文章提出，要深入推進制度型開放，推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單，儘快...

陸上市公司公告：近2.6億元銀行存款竟不翼而飛！

錢存大陸銀行也不安全？大陸上市公司湖北超卓航空科技股份有限公司公告，該公司存在招商銀行南京城北支行人民幣5,995萬元（...

廣交會呈恢復性增長 線下出口成交額較上屆增2.8%

第134屆廣交會線下展11月4日在廣州落幕，本屆廣交會線下出口成交金額達223億美元，比第133屆增長2.8%。

陸駐美大使稱：中美完全可以相互成就、共同繁榮

據大陸駐美大使館官網5日消息，大陸駐美大使謝鋒3日在美中貿委會成立50周年晚宴發表講話時表示，在兩國領導人引領下和雙方共...

告莊西雙景「中國最美夜市」 台商民宿攻差異化商機

雲南西雙版納因有豐富的自然景觀、民族文化資源，近年成為中國大陸的熱門旅遊目的地，其中傣家旅遊區告莊西雙景中，大金塔寺下的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。