趙本山英文受訪、郭德綱英文相聲？ 全是AI惡搞

趙本山用英文接受採訪、郭德綱用英文說相聲？近日，大陸多名「土味」明星突然開口說英語的影片引發關注，但這些其實都是人工智能（AI）換聲換畫面的結果。

大陸著名「小品王」趙本山一段用英文接受採訪的短影音，近日在網上廣傳。他一口標準的「倫敦腔」，對答如流、神態自若，其英語流暢程度幾乎達到一個英文母語者的水平，讓不少大陸網友大驚：「趙本山甚麼時候英文這麼好了」。

不過據財經網報導，該短片是由某AI人像視訊工具製作，用戶只需要上傳影片、選擇語言，就可以自動翻譯、生成和原嘴形、聲線都匹配的新影片。有大陸網友表示，「不但口形對得上，手勢也對得上，連內容都聽不出毛病」。

不過，報導引述大陸律師趙虎指出，上述AI工具恐存在多種侵權行為。從著作權角度，網友替換的大部分視頻內容，都屬於大陸《著作權法》保護的「作品」，網友將相聲、小品、演講翻譯成其他語言，需經過著作權人授權。

趙虎表示，上述短片在未經著作權人授權的情況下，經修改後發布在網上，造成大面積傳播甚至牟利，該行為也涉嫌侵犯作品的訊息網路傳播權。