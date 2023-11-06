陸上市公司公告：近2.6億元銀行存款竟不翼而飛！

錢存大陸銀行也不安全？大陸上市公司湖北超卓航空科技股份有限公司公告，該公司存在招商銀行南京城北支行人民幣5,995萬元（約合新台幣2.6億元）存款，在「不知情」的情況下，被該行劃入保證金存款帳戶，用於兩家與超卓航科不存在任何關係和業務往來的企業承兌匯票。針對客戶存款莫名「失蹤」，招商銀行尚無任何說明。

據北京商報報導，超卓航科4日公告，該公司於3月30日透過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司將暫時閒置的募集資金將近人民幣6,000萬元存入招商銀行南京城北支行以期實現存款收益。 但截至公告日，其中5,995萬元已被招商銀行南京城北支行劃出公司帳戶。

經自查及向招商銀行詢問後得知，5,995萬元已於3月30日存入當日被劃入保證金存款帳戶。 此外，該存款帳戶存在以該公司名義向北控（江蘇）建設專案管理公司及南京隴源匯能電力科技有限公司開立的共計2.398億元銀行承兌匯票的開票記錄，出票日期3月29日，到期日為9月29日。

截至11月4日，上述銀行承兌匯票中，合計5,995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌，承兌日期為3月30日，對應票據狀態為「票據已結清」，其餘銀行承兌匯票的票據狀態 為「票據已作廢」。10月7日，5,995萬元被招商銀行南京城北支行劃出公司帳戶。

超卓航科稱，其對於資金存入前即實施的開立銀行承兌匯票完全不知情。 北控（江蘇）建設和隴源匯能與該公司、公司董監高以及實際控制人沒有任何關聯關係和業務往來，該公司亦未與上述兩家公司簽訂過任何協議。 近日該公司已向南京市公安局經偵支隊報案，並向國家金融監督管理總局江蘇監理局檢舉。

針對超卓航科所述銀行存款被劃轉一事，北京商報聯繫招商銀行總行及南京城北支行，但截至發稿之時尚未得到回复，招商銀行迄今也暫無任何說明。

存款「不翼而飛」這類離譜事件，近年來在中國大陸屢屢發生，涉及企業和個人儲戶。 2022年工商銀行南寧分行就傳出，逾人民幣2.5億元存款「不翼而飛」。經調查發現，造成多位儲戶大額存款丟失的始作俑者是該分行原部門經理梁某。