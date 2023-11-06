快訊

梁文傑遭爆「鍾先生會所」待1小時 徐巧芯：老闆是鍾興樺？

日本人對派駐中國敬而遠之 「莫名拘捕」成最大噩夢

唐禹哲《披荊斬棘3》總決賽驚喜求婚 小13歲混血女友白富美背景曝光

廣交會呈恢復性增長 線下出口成交額較上屆增2.8%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
據主辦單位表示，11月4日落幕的第134屆廣交會線下展，呈恢復性增長態勢。（中新社）
據主辦單位表示，11月4日落幕的第134屆廣交會線下展，呈恢復性增長態勢。（中新社）

第134屆廣交會線下展11月4日在廣州落幕，本屆廣交會線下出口成交金額達223億美元，比第133屆增長2.8%。

據《廣州日報》報導，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，截至11月3日，共有來自229個國家和地區的境外採購商線上線下參會，其中線下參會的境外採購商19萬7,869人，比第133屆增長53.4%，比疫情前的第126屆增長6.4%。「一帶一路」共建國家採購商12萬6,343人，佔比63.9%，比第133屆增長68.6%。

徐兵稱，本屆廣交會線下出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。

據悉，本屆廣交會展區結構優化成效顯著，創新展品大量湧現。參展企業在線上平台累計上傳展品超275萬件，其中新產品超70萬件、智能產品約11萬件、綠色低碳產品超43萬件、自主知識產權產品約23萬件，並且共舉辦新品首發首展首秀活動401場。

報導稱，第135屆廣交會將於2024年4月15日至5月5日舉辦。

疫情 一帶一路 主任

延伸閱讀

廣交會 線下出口成交223億美元

亞泥低碳水泥 銷量爆發

台泥推低碳水泥新品 布局營建廢棄物回收再利用

全國首座低碳綠能流廁車在北市 供電自發自用

相關新聞

趙本山英文受訪、郭德綱英文相聲？全是AI惡搞

趙本山用英文接受採訪、郭德綱用英文說相聲？近日，大陸多名「土味」明星突然開口說英語的影片引發關注，但這些其實都是人工智能...

陸上市公司公告：近2.6億元銀行存款竟不翼而飛！

錢存大陸銀行也不安全？大陸上市公司湖北超卓航空科技股份有限公司公告，該公司存在招商銀行南京城北支行人民幣5,995萬元（...

廣交會呈恢復性增長 線下出口成交額較上屆增2.8%

第134屆廣交會線下展11月4日在廣州落幕，本屆廣交會線下出口成交金額達223億美元，比第133屆增長2.8%。

陸駐美大使稱：中美完全可以相互成就、共同繁榮

據大陸駐美大使館官網5日消息，大陸駐美大使謝鋒3日在美中貿委會成立50周年晚宴發表講話時表示，在兩國領導人引領下和雙方共...

告莊西雙景「中國最美夜市」 台商民宿攻差異化商機

雲南西雙版納因有豐富的自然景觀、民族文化資源，近年成為中國大陸的熱門旅遊目的地，其中傣家旅遊區告莊西雙景中，大金塔寺下的...

廣交會 線下出口成交223億美元

第134屆廣交會4日在廣州廣交會展館閉幕。在全球貿易持續處於疲弱態勢的情況下，本屆廣交會中國大陸企業逆勢而上，帶來新產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。