廣交會呈恢復性增長 線下出口成交額較上屆增2.8%

第134屆廣交會線下展11月4日在廣州落幕，本屆廣交會線下出口成交金額達223億美元，比第133屆增長2.8%。

據《廣州日報》報導，廣交會新聞發言人、中國對外貿易中心副主任徐兵表示，截至11月3日，共有來自229個國家和地區的境外採購商線上線下參會，其中線下參會的境外採購商19萬7,869人，比第133屆增長53.4%，比疫情前的第126屆增長6.4%。「一帶一路」共建國家採購商12萬6,343人，佔比63.9%，比第133屆增長68.6%。

徐兵稱，本屆廣交會線下出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。

據悉，本屆廣交會展區結構優化成效顯著，創新展品大量湧現。參展企業在線上平台累計上傳展品超275萬件，其中新產品超70萬件、智能產品約11萬件、綠色低碳產品超43萬件、自主知識產權產品約23萬件，並且共舉辦新品首發首展首秀活動401場。

報導稱，第135屆廣交會將於2024年4月15日至5月5日舉辦。