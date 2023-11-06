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陸駐美大使稱：中美完全可以相互成就、共同繁榮

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸駐美大使謝鋒強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮。（圖／取自大陸駐美大使館官網）
中國大陸駐美大使謝鋒強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮。（圖／取自大陸駐美大使館官網）

據大陸駐美大使館官網5日消息，大陸駐美大使謝鋒3日在美中貿委會成立50周年晚宴發表講話時表示，在兩國領導人引領下和雙方共同努力下，中美關係出現了一些止跌企穩的積極跡象，兩國加強對話合作取得了一些積極進展，下階段中美還有一系列高層交往。他強調，中美完全可以相互成就、共同繁榮。

謝鋒指出，年初以來，中國經濟恢復向好、總體回升，前三季國內生產總值同比增長5.2%，高技術產業投資增長11.4%，新設立外商投資企業增長32.4%，仍然是全球經濟的「領頭羊」和推動全球成長最重要的「引擎」。中國正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，也期待與各國一道，實現和平發展、互利合作、共同繁榮的世界現代化。

他強調，中國開放的大門不會關閉，只會越開越大。中國的製造業已完全開放，服務業開放領域不斷擴大，金融業外商持股比例限制徹底取消，關稅總水準降至7.3%、低於9.8%的入世承諾。歡迎更多美企來華投資興業，歡迎世界各國分享中國發展機會。

謝鋒說，美中貿委會發布的《2023年中國商業環境調查報告》顯示，80%受訪企業2022年在中國獲利，74%仍將中國作為前五名市場。大家的普遍共識是，中國發展前景可期，中國市場不可或缺，中國機會不能錯過。

他同時提出，中美關係仍面臨嚴重困難和嚴峻挑戰，穩定和改善兩國關係任重道遠，關鍵是要遵循大陸國家主席習近平提出的「相互尊重、和平共處、合作共贏」三條原則，推進互利合作，妥善管控分歧，合力應對全球性挑戰，努力探索中美新時期正確相處之道。

謝鋒表示，作為當今世界兩大經濟體，中美深化經貿合作符合雙方共同利益，也有助於世界經濟健康發展。作為最大的開發中國家和最大的已開發國家，中美經濟互補性遠大於競爭性，完全可以相互成就、共同繁榮。

他指出，中方願與美方一道，從兩國人民福祉出發，從兩國和世界長遠發展出發，堅持「拉手」而不是「鬆手」，「拆牆」而不是「築牆」，維護好兩國經貿合作和經濟關係，維護好國際貿易規則和全球產供鏈穩定。

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