兩岸微流行／陸碳市場 累計成交逾200億

數據顯示，截至十月廿七日，大陸全國碳排放權交易市場碳排放配額（ＣＥＡ）累計成交量三點七五六億噸，累計成交金額人民幣二○一點七一億元。大陸生態環境部官員稱，經過兩年多的建設運行，大陸全國碳市場總體運行平穩，達到了預期目標。

二○二一年七月十六日，大陸全國碳排放權交易市場正式上線交易，年覆蓋的二氧化碳排放量逾四十五億噸，成全球覆蓋溫室氣體排放量最大的碳市場。

大陸生態環境部應對氣候變化司長夏應顯表示，經過兩年多建設運行，碳市場總體運行平穩，價格發現機制作用初步顯現，企業減排意識和能力明顯增強，為推動實現碳達峰碳中和目標發揮了積極作用。

關於大陸碳排放權交易市場建設進展，夏應顯說，初步構建了制度框架體系。推動發布相關法律法規和管理規則，打通了報告核查、配額分配、市場交易、清繳履約等關鍵環節的難點，並透過碳市場管理平台實現全業務智慧化，運行框架基本建立。

同時，順利開展配額清繳履約。第二個履約周期（二○二一年、二○二二年）共納入發電行業重點排放單位二二五七家，年覆蓋二氧化碳排放量超過五十億噸。二○二一年、二○二二年度配額已於今年八月完成發放，目前正在有序展開清繳履約，履約完成率已逾六成。

夏應顯稱，下一步將堅持穩中求進，優先納入對實現碳達峰碳中和目標貢獻大、產能過剩嚴重、減汙降碳協同潛力大、數據質量基礎好的行業。