進博會開幕 參展門檻高 台企僅20家

第六屆進博會昨在上海開幕，本屆共有廿家台企參展。大陸全國台企聯會長李政宏昨指出，進博會參展門檻較高，且愈辦愈「精」，對中小企業來說是筆花費，若效益不高就不會參加。

李政宏昨於進博會開幕式前向媒體表示，第一、二屆參展台商明顯較多，有一個原因是，當時參加的中小企業較多；進博會後來報名門檻有拉高，這可能也有所影響，這屆有廿家台企參展，展位面積達一千八百平方公尺，平均每家可用展位面積更大。

被問及台商參展數下降是否與近期大陸經濟表現有關，李政宏認為，儘管展會大多時候會與當地經濟指標掛勾，不過從逆向思維來看，經濟愈是陷入較為停滯狀態，廠商更該加強宣傳、拉動消費。

資料顯示，第一屆、第二屆進博會時，都有一百多家台企參展。