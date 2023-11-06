喊話外企 李強：放寬市場准入 擴大進口

第六屆中國國際進口博覽會（進博會）昨在上海開幕，大陸國家主席習近平發賀信指出，世界經濟復甦動力不足，需要各國共謀發展，大陸將堅定推動高水準開放。大陸總理李強發表演說，將進一步放寬市場，落實全面取消製造業領域外資准入限制等政策。與會的澳洲總理艾班尼斯稱，中澳加強對話合作有利於各方，雙方要找到共同利益所在。

這屆進博會是疫後首次恢復實體辦展，大陸商務部稱本屆有一五四個國家、地區和國際組織參加，企業展有來自一二八個國家或地區的三千四百多家企業參展。

習近平透過賀信表示，希望進博會加速提升建構新發展格局的窗口功能，充分發揮推動高水準開放的平台作用，讓大陸的大市場成為世界共享的大市場。

李強演說指出，市場是當今世界的稀缺資源，大陸擁有十四億多的人口，其中有四億多人為中等收入群體，市場需求潛力強大；近五年來，大陸的貨物進口成長激增，利用外資穩居全球前列，中方樂於分享大陸市場的機遇，將積極擴大進口。

他強調，大陸將進一步放寬市場準則，落實全面取消製造業領域外資准入限制等政策，保護外商投資權益，持續營造市場化、法制化、國際化的營商環境；堅決反對單邊主義、保護主義，維護多邊貿易體制的有效性。

艾班尼斯致詞表示，中澳關係近年來變得愈發重要，雙邊關係加強對話合作，將有利於所有人；國家間的貿易聯繫將促進國家關係發展，澳洲會繼續與中方進行富有建設性的合作。