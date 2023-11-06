從投行看大陸／台商大陸資金往來合規風險分析

台商要理解銀行的反洗錢、外匯合規等義務，才能在最低風險下進行資金安排。

台商在大陸進行資金調度，需從銀行端考慮銀行的反洗錢及外匯合規等義務，瞭解銀行關注的重點，才不會給自己帶來稅務等因資金往來引發的風險。

由於大陸銀行需履行反洗錢義務，因此銀行必須對公司資金交易進行監控，大陸銀行對企業的資金交易監控分為兩個層面：

一、大額交易

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）規定，大額交易的標準為：

1.當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上（含）、外幣等值1萬美元以上（含）的現金收支、結售匯等。

2.非自然人客戶銀行帳戶，與其他的銀行帳戶發生當日單筆或累計交易人民幣200萬元以上（含）、外幣等值20萬美元以上（含）的款項劃轉。

3.自然人客戶銀行帳戶，與其他銀行帳戶發生當日單筆或累計交易人民幣50萬元以上（含）、外幣等值10萬美元以上（含）的境內款項劃轉。

4.自然人客戶銀行帳戶，與其他的銀行帳戶發生當日單筆或累計交易人民幣20萬元以上（含）、外幣等值1萬美元以上（含）的跨境款項劃轉。

對符合上述定義的交易，銀行必須在交易發生日起的五個工作日內，向大陸反洗錢監測分析中心提交大額交易報告。

二、可疑交易

上述的3號文還規定，當銀行發現或有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或其他資產、客戶的交易或試圖進行的交易，與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關，即可提交可疑交易報告。

從上述規定可以看出，大額交易有明確判斷標準，符合條件的大額交易每筆均會被申報，類似於常規報告。可疑交易的標準，則由銀行根據相應法規自行制定，需從客戶的身份識別到交易的異常情形等多角度判斷。相較大額交易，可疑交易已具備異常特徵，因此一旦資金往來被銀行識別為可疑交易，那是非常嚴重的事。

對存在可疑交易的帳戶，銀行可能會採取限制帳戶的交易方式、交易金額等措施。需注意的是，頻繁的公轉私、私轉公交易，可能會涉及虛開增值稅發票、隱匿收入偷逃稅款等行為，由於逃稅屬於洗錢的上游犯罪之一，因此銀行有報告此類異常交易的義務。

金稅四期目前已實現「以數治稅」的目標，稅務部門完全可根據資金交易異常，再結合企業其他資訊進行綜合判斷，以確定企業是否真的有逃稅行為。台商在資金調度中需注意公轉私、私轉公帳戶交易的頻率、交易的合理性及必要性，避免反洗錢帶來的帳戶被管控和補稅風險。

另一方面，台商在貿易項下的跨境資金調度，還須符合外管局的規定。比如被外匯分類為A類的台商，30天以上（不含）的預收貨款、預付貨款，或90天以上（不含）的延期收款、延期付款等，都需在貨物進出口或收付匯業務實際發生日起的30天內，通過貨物貿易監測系統，向所在地外管局報送對應的預計收付匯，或進出口日期等資訊。

如未履行上述報告義務，則外管局可能將企業的外匯評級降為B類甚至C類，那台商的貿易相關外匯業務就會受到限制，自然會對台商日常經營造成影響。

資本項下的跨境資金調度，則需進行相應登記或資訊變更登記，比如境外股東發生變更，未及時辦理股東變更登記，也會影響後續利潤匯出作業；至於外債期限變更，則需辦理相應的外債簽約變更登記等；另外，資金用途也需符合資本項下的使用規定，不能挪作他用，才能避免外匯被處罰的風險。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)