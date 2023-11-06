聽新聞
test
0:00 / 0:00

習近平：世界復甦動能不足

經濟日報／ 特派記者謝守真／上海5日電

第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕，大陸國家主席習近平發賀信指出，世界經濟復甦動力不足，需要各國共謀發展，大陸將堅定推動高水準開放。大陸總理李強發表演說，將進一步放寬市場，落實全面取消製造業領域外資准入限制等政策。與會的澳洲總理艾班尼斯稱，中澳加強對話合作有利各方，雙方要找到共同利益所在。

這屆進博會是疫後首次恢復實體辦展，據大陸商務部發布，本屆有來自154個國家、地區和國際組織參加，企業展有128個國家或地區的3,400多家企業參展。

習近平透過賀信表示，希望進博會加速提升建構新發展格局的窗口功能，充分發揮推動高水準開放的平台作用，讓大陸的大市場成為世界共享的大市場。

李強演說指出，市場是當今世界的稀缺資源，大陸擁有14億多的人口，其中有四億多人為中等收入群體，市場需求潛力強大；近五年來，大陸的貨物進口成長激增，利用外資穩居全球前列，中方樂於分享大陸市場的機遇，將積極擴大進口。

他強調，大陸將進一步放寬市場準則，落實全面取消製造業領域外資准入限制等政策，保護外商投資權益，持續營造市場化、法制化、國際化的營商環境；並堅決反對單邊主義、保護主義，堅決維護多邊貿易體制有效性。

艾班尼斯致詞表示，中澳關係近年來變得愈發重要，未來可以做得還有很多，雙邊關係加強對話合作，將有利於所有人；國家間的貿易聯繫將促進國家關係的發展，中澳要找到共同利益所在。

澳洲會繼續與中方進行富有建設性的合作。

艾班尼斯預計6日前往北京與大陸國家主席習近平會面。此訪被視為中澳關係明顯回暖。

艾班尼斯 習近平 外資

延伸閱讀

進博會致詞 李強：經濟全球化是歷史大勢 開放合作是明智選擇

進博會今登場 習近平：世界經濟復甦不足 需共謀發展

救出生率? 紐時：習近平為中國女性設目標「結婚生子」

習近平視訊德總理 暗批美袒護以色列令衝突升級

相關新聞

喊話外企 李強：放寬市場准入 擴大進口

第六屆中國國際進口博覽會（進博會）昨在上海開幕，大陸國家主席習近平發賀信指出，世界經濟復甦動力不足，需要各國共謀發展，大...

陸重點鋼企獲利 大跳水

大陸中鋼協公布的最新數據顯示，今年前三季，重點鋼企營收人民幣4.6兆元（約新台幣20兆元），年降1.7%；利潤總額人民幣...

兩岸微流行／陸碳市場 累計成交逾200億

數據顯示，截至十月廿七日，大陸全國碳排放權交易市場碳排放配額（ＣＥＡ）累計成交量三點七五六億噸，累計成交金額人民幣二○一...

廣交會 線下出口成交223億美元

第134屆廣交會4日在廣州廣交會展館閉幕。在全球貿易持續處於疲弱態勢的情況下，本屆廣交會中國大陸企業逆勢而上，帶來新產品...

陸產首艘大型郵輪交付

11月4日，中國大陸國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」正式命名交付。中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司與中船郵...

習近平：世界復甦動能不足

第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海開幕，大陸國家主席習近平發賀信指出，世界經濟復甦動力不足，需要各國共謀發展，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。