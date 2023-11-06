陸重點鋼企獲利 大跳水

大陸中鋼協公布的最新數據顯示，今年前三季，重點鋼企營收人民幣4.6兆元（約新台幣20兆元），年降1.7%；利潤總額人民幣621億元（約新台幣2,757億元），年減34%。分析認為，主因鋼鐵行業上游原燃料價格高漲、下游需求偏弱，鋼材售價降幅遠大於大宗原燃料價格降幅等。

中鋼協統計的重點鋼企主要包括寶鋼、鞍鋼、沙鋼、河鋼等數百家大陸重要鋼鐵企業。

界面新聞報導，截至10月底，大陸共21家上市鋼企披露最新財報，其中13家鋼企前三季出現虧損，累計虧損約人民幣89億元（約新台幣377億元）。分析認為，受到鋼鐵行業上游原燃料價格高漲、下游需求偏弱，鋼材售價降幅遠大於大宗原燃料價格降幅等因素，鋼企仍陷入虧損。

中鋼協近日公布最新數據顯示，今年前三季，重點統計鋼企營收年減1.7%；銷售利潤率為1.3%，年減0.6個百分點，並有高達40%的鋼鐵企業虧損。

其中，鞍鋼股份由盈轉虧，前三季虧損額達人民幣21.1億元，是虧損最多的上市鋼企；營收為行業首位的寶鋼股份雖然前三季賺了人民幣83.5億元，但利潤相較去年同期也下滑12%。

金瑞期貨黑色研究員卓桂秋通過期貨日報分析，10月房地產鋼材需求繼續回暖，但基建和製造業鋼需轉弱拖累，也使總體鋼材需求走弱。 11月房地產存在趕工可能，鋼需或不差，加以第4季將增發人民幣1兆元國債用於水利等基建投資，並計劃使用一半，有望對沖專項債發行餘額不足，或將助力基建趕工。

展望後市，海通期貨投資諮詢部黑色組長邱怡宏認為，市場會更多考量到供應收縮的預期力道；另一方面，11月迎燒暖季，空汙管控力度也將成為階段性主要驅動力量，鋼價運行區間整體存在上移預期，後期需要重點關注鋼企因為現金流等因素主動減產的程度以及庫存去化的表現。

數據顯示，大陸前三季粗鋼產量年增1.7%；生鐵產量年增2.8%；鋼材產量年增6.1%。前三季，折合粗鋼表觀消費量年減1.5%。鋼鐵呈現供過於求；中鋼協也指出，前三季中國鋼材價格指數（CSPI）平均值為111.9點，年減11.6。但煤炭、焦炭等主要燃料價格卻持續走高。