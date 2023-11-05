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第六屆進博會20家台企參展 台企聯：門檻愈高 愈辦愈精

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
第六屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，本次台企參展數總計共有20家公司。全國台企聯會長李政宏認為，進博會參展門檻較高，且愈辦愈「精」，然而對於中小企業來說，若效益不高也就不會來參加。記者謝守真／攝影
第六屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，本次台企參展數總計共有20家公司。全國台企聯會長李政宏認為，進博會參展門檻較高，且愈辦愈「精」，然而對於中小企業來說，若效益不高也就不會來參加。記者謝守真／攝影

第六屆中國國際進口博覽會5日在上海開幕，這也是疫後首次恢復全面實體辦展，格外引人關注。據了解，第一屆與第二屆分別有逾110多家及150多家台灣企業參展，而本次台企參展數總計共有20家公司。全國台企聯會長李政宏今指出，進博會參展門檻較高，且愈辦愈「精」，然而對於中小企業來說是筆花費，若效益不高也就不會來參加。

李政宏於進博會開幕式前向媒體表示，現在參展的台商明顯較第一屆、第二屆少，其中一個原因是因為門檻愈來愈高了，還有一個原因是，過往參加的中小企業比較多，這些都有可能影響參展台商數量。

李政宏特別指出，雖然這屆僅有20家台企參展，但展位面積達1,800平方公尺，等於每家公司平均可用展位面積皆有所擴大。他提到，「喬山在第一屆的時候才20、30平方公尺，但這屆有500平方公尺」算是重質不重量。

李政宏進一步分析，進博會是世界級展會，漸漸地愈辦愈「精」，影響力已愈來愈大。從趨勢來看，如同前述「大家都把展位愈弄愈大」，而中小企業參展成本較高的狀態下，會衡量效果如何，能否達到參展的成本效益比，若效益不高，就不會來參加，「就會相對應的把中小企業往外面推」。

此外，被問及台商參展數下降是否與近期大陸經濟表現有關，李政宏答，愈是經濟陷入較為停滯的狀態，更是應該加強宣傳。他提到，通常展覽會跟當地的經濟指標雖然常有掛鉤關係，但從逆向思維來看，越是如此企業更要加強推銷自己，拉動消費，「危機就是轉機」。

從公開資料顯示，本屆進博會共計有20家台企參展，包括喬山、南僑、上銀、森田藥妝及萬海航運等公司，而產業類型則涵括運動累器材、消費性產品、服務貿易類、醫療器械及醫藥保健等。此前，第一屆、第二屆進博會有達110多及150多家台企參展。

據了解，本屆進博會共有來自154個國家、地區和國際組織參加。其中，國家展有72個國家和國際組織集中展示，企業展則有來自128個國家和地區的3,400多家企業參展。

台商 門檻 上海

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