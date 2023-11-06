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陸產首艘大型郵輪交付

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

11月4日，中國大陸國產首艘大型郵輪「愛達·魔都號」正式命名交付。中國船舶集團有限公司旗下上海外高橋造船有限公司與中船郵輪科技發展有限公司及其所屬愛達郵輪有限公司正式簽署相關交船文件，運營準備工作全面啟動，「愛達·魔都號」將於2024年1月1日開啟商業首航。

新華社報導，歷經八年科研攻關、五年設計建造，完成試航驗證後，「愛達·魔都號」正式進入市場。一組數據可解析這一巨系統工程：總噸位13.55萬噸，長323.6公尺，寬37.2公尺，最大高度72.2公尺；全船搭載107個系統；船上有客房2125間，可容納乘客5246人，配置高達16層、面積4萬平方公尺的生活娛樂公共區域……「愛達·魔都號」猶如一座「海上現代化城市」。

大陸國產大型郵輪建造緣起於首屆中國國際進口博覽會，又在第六屆中國國際進口博覽會前夕交付。2018年11月6日，在首屆中國國際進口博覽會上，13.55萬總噸Vista級大型郵輪合作設計建造合約正式簽訂。

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