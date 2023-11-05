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進博會今登場 習近平：世界經濟復甦不足 需共謀發展

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海正式開幕。記者謝守真／攝影
第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日在上海正式開幕。記者謝守真／攝影

第六屆中國國際進口博覽會（進博會）5日起在上海開幕，這是疫後首次恢復全面實體辦展，大陸國家主席習近平發來賀信稱，目前世界經濟復甦動力不足，需要各國同舟共濟、共謀發展。大陸將堅定推動高水準開放，持續推動經濟全球化朝著更開放共贏的方向發展。

包括大陸國務院總理李強、國務院副總理何立峰及澳洲總理艾班尼斯等人皆出席進博會開幕式，何立峰則在會上代為宣讀習近平的賀信。

習近平表示，自2018年以來，進博會成功舉行五屆。這是依託大陸大市場優勢，發揮國際採購、投資促進、人文交流、開放合作平台功能，對加快構建新發展格局和推動世界經濟發展作出了積極貢獻。

習近平稱，大陸將始終是世界發展的重要機遇，將堅定地推動高水準開放，持續推動經濟全球化朝向更開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。希望進博會加速提升建構新發展格局的窗口功能，以大陸新發展為世界提供新機會，充分發揮推動高水準開放的平台作用，讓中國的大市場成為世界共享的大市場。更好提供全球共享 的國際公共產品服務，協助推動建構開放型世界經濟，讓合作共贏惠及世界。

本次進博會主題為「新時代，共享未來」，由大陸商務部和上海市人民政府共同主辦。在本月2日例行記者會，大陸商務部發言人束珏婷表示，本屆進博會共有來自154個國家、地區和國際組織參加。其中，國家展有72個國家和國際組織集中展示，企業展則有來自128個國家和地區的3,400多家企業參展，已註冊的專業觀眾近41萬名。

束珏婷指出，本屆進博會企業展覽面積創下新高紀錄，達36.7萬平方公尺，特裝展台面積近9成5，參展的世界500強產業龍頭企業和創新型中小微型企業規模皆為歷來之最。其中，再創新孵化專區展覽面積及工程數量，亦較上屆增加一倍。

此外，束珏婷稱，本屆虹橋論壇在舉辦開幕式主論壇、投資中國年峰會等重要活動，將圍繞四大主題舉行22場分論壇，包括開放發展、開放合作、開放創新、開放共享等，預計參會規模將超過8,000人。她並預告，論壇將發布《世界開放報告2023》和最新世界開放指數，聯合國貿發會議等機構屆時也將發布相關專業報告。

大陸國務院副總理何立峰在進博會開幕式上宣讀大陸國家主席習近平的賀信稱，目前世界經濟復甦動力不足，需要各國同舟共濟、共謀發展。記者謝守真／攝影
大陸國務院副總理何立峰在進博會開幕式上宣讀大陸國家主席習近平的賀信稱，目前世界經濟復甦動力不足，需要各國同舟共濟、共謀發展。記者謝守真／攝影

習近平 束珏婷 李強 艾班尼斯

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