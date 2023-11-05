黃埔百年／傳承「親愛精誠」 成都時期老兵盼兩岸和平

明年是黃埔軍校（現陸軍官校）建校百周年，在國民政府遷台，1950年於高雄復校前，於中國大陸時期存在最長的並非廣州、南京，而是四川成都，如今身為該時期末代的第22、23期生均已年過九旬，他們除了期盼繼續傳承「親愛精誠」的黃埔校訓、精神，也希望兩岸不要兵戎相見，兩岸關係能和平發展。

黃埔建校將滿百年之際，面對近年兩岸局勢緊張，四川黃埔軍校同學會會長曾廣文受訪坦言，他是「非常擔心」台海發生衝突，因此彼此都是同胞，要互相幫助，且若同胞不團結，「外人就會來欺負你」。

曾廣文說，黃埔校訓是「親愛精誠」，中華民族從小到大就有包容的美德，大陸要包容台灣，台灣也要包容大陸。他還提到，黃埔精神還有當初入學時，倡導秉持國父孫中山先生的腳步，為國家奮鬥，「升官發財，請走別路」，特別是在經歷抗戰、軍閥混亂等風雨後，兩岸更應珍惜今天的幸福。

黃埔22期畢業生，後留在大陸，還曾參加抗美援朝戰爭的四川黃埔軍校同學會副會長葉敦重說，儘管現在中國大陸軍事力量強大，但老百姓通常不主張戰爭，因為會造成傷亡，希望透過「和平統一」。他認為，隨大陸越來越強盛，台灣會向大陸靠攏，這是一個「大的趨勢」。

現居四川的黃埔23期生牛德增回憶，兩岸開放後，有不少「同學」曾回到大陸看望、交流，他的夫人也曾經去過台灣，拜訪老同學，大家心裡都明白，「儘量的能夠和平解決就最好了」，畢竟打仗「你是要死人的，哪一面的人都不合適」。

黃埔22期生陳朝棟，畢業後曾留校任少尉區隊附，一度帶領24期學員，強調黃埔精神就是「親愛精誠」，關愛同胞，為國家復興。他坦言，原來黃埔老同學在成都還有百餘人，現在幾乎「都走完了」，對於年輕人來說，「我們處在遍地狼煙的年代，受盡了日本侵略的痛苦」，現在的下一代，國家應該要強盛起來，不讓人欺負。