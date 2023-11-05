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西線有望？南水北調西寧掛牌

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸南水北調集團日前在西寧成立分公司，意味著「西線工程」露出曙光。這條號稱是南水北調工程中最為複雜的線路，此前因為環境、民族宗教等各種因素而延宕多年，現在官方已顯然將推進這項工程的建設。

大陸國務院南水北調辦公室昨日在微信公眾號發文，指「南水北調集團青海有限公司」三日於西寧掛牌，集團董事長蔣旭光表示，南水北調集團將充分發揮國資央企優勢，「全力推進西線工程早日開工建設」。

南水北調東線、中線一期工程各約一千四百餘公里長，已於二○一四年全面通水，南水目前占北京城區供水的四分之三、天津城區供水的百分之九十九。

不過西線工程在大陸一直有很高的爭議性，包含其通過民族問題敏感的四川藏區、位於地震帶上、途經三江源自然保護區等。大陸諸多工程學者早已公開撰文強調西線工程「不能行、不可行、不易行」，工程並於二○○八年遭大陸國務院常務會議決定暫停前置作業。

中共總書記習近平二○二一年五月在「推進南水北調後續工程高質量發展座談會」上，要求審時度勢、準確把握東線、中線、西線各自特點，「統籌指導和推進後續工程建設」。隨後大陸全國政協向四川、青海、甘肅派出專題調研組，釋放西線工程即將大舉推動訊號。另據科技日報報導，今年九月蔣旭光透露，西線工程目前處於「規劃論證和可行性研究報告的編制階段」。

大陸水利部官網指西線工程將在長江上游通天河、支流雅礱江和大渡河上游築壩建庫，開鑿穿過長江與黃河分水嶺巴顏喀拉山的輸水隧洞，調長江水入黃河，主要解決黃河上中游地區和渭河關中平原的缺水問題，也可向黃河下游補水。根據官方廿餘年前的規畫，西線工程分為三期，總經費按照二○○○年第一季價格水平計為三○四○億人民幣。

黃河 國務院 微信

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