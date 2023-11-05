小米衝自研晶片 設新公司

小米集團自研晶片再加碼，日前成立「北京玄戒」，註冊資本人民幣30億元（新台幣132億元），法定代表人為小米集團高級副總裁曾學忠。北京玄戒為何在此時成立，華義創投投資人方亮認為，原因或許是與越演越烈的「高通稅」有關。

高通稅（Qualcomm Tax），指的是高通的專利收費，不是按照手機使用的專利數量、價值等來計算，而是根據手機價格按照一定比例來算，手機價格貴，收的費就高，手機便宜，收的費就低。

科創板日報報導，北京玄戒經營範圍，包括積體電路晶片設計及服務；積體電路晶片及產品銷售；積體電路設計等，幾乎涵蓋了整個電子科技領域。

北京玄戒並不是小米旗下首家晶片設計公司，2021年12月，上海玄戒就已成立，註冊資本人民幣15億元，法定代表人也是曾學忠。今年5月，上海玄戒發生工商變更，註冊資本由人民幣15億元增至19.2億元。此番投資被市場視為小米造芯計畫的重要一步。

一位分析師指出，近年來，各大廠商紛紛加碼晶片研發和生產。如今，華為已在自研晶片上取得積極成效，對小米也會形成一定壓力和競爭態勢，因此，近期小米對晶片產業非常重視，預測小米會先從圖像處理器（ISP）晶片之類做起，做手機CPU尚需要時間。

先前高通驍龍8 Gen 2晶片價格為每顆160美元（新台幣5,210元），和1支人民幣1,000元（新台幣4,400元）的手機相當。因此，面對高昂的晶片價格，蘋果在自研基帶晶片，計畫徹底將高通從供應商名單剔除；華為在經歷一段陣痛期後，也開始使用自己的晶片。