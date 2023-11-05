三電信商加碼AI算力投資

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

今年下半年，大陸三大電信商的招標持續增加「算力」投入。同時，三家公司日前揭露的第3季財報顯示，對AI及算力投入大幅成長。身為新基建主力軍，電信業者不斷加大算力投資，也讓愈來愈多的上市公司蜂擁算力產業賽道，希望搶分「一杯羹」。

上海證券報報導，中國移動日前發布「省際骨幹傳送網400G OTN新技術試驗網設備集中採購招標」公告，新增OTN設備1,910台、400G線路OTU埠1萬1,190個，採購規模總計超過人民幣36億元。業內人士稱，400G是開啟通信傳輸網下一個周期的重大變革性代際技術，能夠滿足大資料中心和不斷增長的網路流量需求，將成為算力網路時代的「承重牆」。

中國電信日前也豪擲逾人民幣80億元，進行AI算力伺服器的集中採購，計劃共採購4,175台AI伺服器。此次集中採購項目正是為建設智算中心鋪路，進一步提升雲網融合算力基礎設施的能力。

中興通訊日前表示，今年上半年第二曲線創新業務得以持續快速拓展，算力基礎設施產品已成為公司第二曲線創新業務的重要動能。

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