i15產地掀論戰 蘋果闢謠

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

自從蘋果iPhone 15全球上市以後，中國大陸網上不斷出現「抵制印度製iPhone 15」的聲音，以表達對印度不斷成長的蘋果產品生產規模的不滿。近日更有消息稱，大陸本地販售的「國行版」iPhone 15也可能是印度生產，引出蘋果3日在介紹iOS 17文章內特別寫下：「所有在中國大陸銷售的合法認證的iPhone 15系列產品均為中國組裝。」

蘋果3日在微信公眾號、官方微博發布一篇介紹iOS 17功能的文章，在資訊說明文末處卻提到所有在大陸銷售的iPhone 15系列產品均為「中國製」，外界認為這是在回應近期陸網上對於印度製iPhone 15的猜測與抵制。

港媒「香港01」指出，大陸消費者一再擔心iPhone 15國行版可能有印度製造版本，是因為類似的事情之前曾在iPhone 14上出現過。報導稱，當時有網友在蘋果大連直營店購買了兩部暗紫色256GB版的iPhone 14 ProMax，結果兩台手機的組裝地不同，分別為大陸和印度。

隨印度持續壯大在蘋果手機供應鏈上的規模，大陸網友愈發不滿。美國之音此前報導，一位網友寫道：「印度組裝的第一批，我是不會買的。還是等等我們國內的富士康組裝上市了再買。」另外還有評論寫道，蘋果讓生產商去印度，與「去中國化」的政治意圖、分散供應鏈有關，「這是在給我們同胞的生活添堵」。

印度

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