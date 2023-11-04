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廣交會線下展閉幕 線下出口成交近7,200億元
第134屆廣交會線下展4日閉幕。據中國證券報報導，本屆廣交會規模再創新高，展覽總面積擴至155萬平方公尺，展位總數達7.4萬個。本屆廣交會線下出口成交223億美元（約新台幣7,200億元），比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。
本屆廣交會於10月15日至11月4日分三期舉辦，截至11月3日，共有來自229個國家和地區的境外採購商線上線下參會。其中，線下參會的境外採購商19萬7,869人，比第133屆增長53.4%，比疫情前的第126屆增長6.4%。
本屆廣交會線下出口成交223億美元，比第133屆增長2.8%，呈恢復性增長態勢。品牌企業出口成交63.5億美元，比第133屆增長7.8%，占出口成交總額的28.5%。與「一帶一路」共建國家成交122.7億美元，比第133屆增長2%。
據報導，本屆廣交會進口展共有來自43個國家和地區的650家企業參展，其中「一帶一路」共建國家參展企業占比60%。
自1957年以來，每年兩次、從未中斷的廣交會被稱為「中國第一展」，廣交會也被看作中國大陸外貿的風向指標。
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