澳洲總理艾班尼斯 剛抵達上海就與大陸總理李強見面

大陸總理李強4日晚間在上海已與來訪的澳洲總理艾班尼斯見面，後者才剛抵達上海，兩人並與其他參加進博會的外國領導人合影。李強下午已經與古巴、塞爾維亞領導人見面。

根據艾班尼斯在社群媒體X上發布的照片，4日晚間應該有到上海參加進博會的主要外國領袖與李強的一場集體活動，眾人並在夜色中於進博會的LOGO旁合影。畫面中可見的外國領袖有艾班尼斯、古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero Cruz）、哈薩克總理斯邁洛夫（Älihan Smaiylov）、塞爾維亞總理布林納比奇（Ana Brnabić），他們都是大陸已經官宣出席進博會的外國領袖。

同時他還貼出與李強一齊走紅毯、兩人握手的照片，艾班尼斯並表示，「期待在未來幾天繼續我們兩國之間的對話」。不過艾班尼斯尚未透露是否已與李強舉行雙邊會晤，大陸官方也尚未發布消息。

據新華社報導，李強已於4日下午在上海會見古巴總理馬雷羅，李強指出雙方「同為共產黨領導的社會主義國家，雙方的特殊友好關係牢不可破，歷久彌堅」。大陸將會「一如既往支持古巴維護主權、反對干涉的正義鬥爭，願繼續同古方加強多邊領域溝通協作，共同捍衛公平正義，推動全球治理朝著更加公平合理的方向發展」。

他還表態，願同古巴加強發展戰略對接，發揮經濟互補優勢，以一帶一路合作為引領，擴大雙邊貿易規模，在新能源、生物醫藥、農業、旅遊、數位經濟等領域打造更多合作亮點。

此外，李強4日下午還會見了塞爾維亞總理布林納比奇。李強指出，大陸願同塞方「繼續堅定支持彼此維護自身核心利益，攜手應對共同挑戰，堅定捍衛共同利益」。他強調願加強「一帶一路」倡議與塞國再工業化和「塞爾維亞2025願景」國家戰略對接，建設運營好匈塞鐵路，推動中塞自由貿易協定盡快落地。