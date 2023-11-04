澳洲總理艾班尼斯4日晚抵達上海 成7年來首位登陸的澳總理

澳洲總理艾班尼斯4日晚間抵達上海，成為2016年4月時任澳洲總理滕博爾訪問大陸後，時隔7年餘首位訪陸的澳洲總理。

艾班尼斯4日下午在社交平台X貼出的受訪內容強調，這是澳洲總理2016年以來第一次訪問大陸，大陸是目前澳洲最大的貿易夥伴，這突出了雙方關係對澳洲的重要性。我們應該在可以合作的領域合作、對必須反對的事項堅定立場，藉以維護澳洲的國家安全與利益。此行他料將與大陸國家主席習近平、大陸總理李強會面。

大陸官媒CGTN在4日晚間指出艾班尼斯已抵達上海虹橋機場，開啟四天的訪問之旅，他將於11月5日出席第六屆中國國際進口博覽會。他在機場對記者們表示，「來到中國我很開心」，在被問到現在感覺如何時，他則回應「特別棒，很期待」。

澳媒ABC報導，艾班尼斯行前說這是澳洲對與大陸的關係採取「耐心、審慎和深思熟慮的態度」的結果。澳方議程的首要任務將是遊說北京方面放棄對澳洲葡萄酒徵收的貿易關稅，並效仿對大麥和煤炭等其他澳洲出口產品採取放寬的措施；澳洲華裔作家楊恆均被拘留的問題也將成為焦點。

大陸外交部發言人汪文斌3日指出，此方恰逢澳洲前總理惠特蘭訪問大陸50周年，「具有承前啟後、繼往開來的重要意義」。他指大陸領導人將同艾班尼斯分別舉行會見、會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

汪文斌強調，中澳是全面戰略夥伴，共同利益廣泛，合作前景廣闊。「一個健康穩定的中澳關係符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區和世界和平穩定」。大陸願同澳方一道，以此訪為契機，本著相互尊重、求同存異、互利共贏的精神，「加強溝通，增進互信，擴大合作，深化友誼，推動兩國關係持續改善發展」。

大陸駐澳洲大使肖千4日在人民日報撰文強調，「中澳不存在歷史積怨，也沒有根本利害衝突，兩國應該也完全可以成為相互需要的合作夥伴」。他提到雙方建交以來，雙邊貿易額從不足1億美元躍升至2022年的2209億美元，「中國長期保持澳大利亞第一大交易夥伴、出口市場和進口來源地」。

大陸官媒環球時報發表社評表示，希望接下來的中澳關係能徹底翻過極不愉快的一頁，把兩國「U型」回暖升溫的那一筆劃得更長，畫成一個大寫的「J型」。

南方網則引述廣東外語外貿大學國際關係研究院教授周方銀分析指，艾班尼斯政府改善與大陸關係是一個逐步推進的過程，在此期間，中澳雙方都展現出耐心，並用善意回應對方的積極做法，逐步積累了一定的互信基礎，這次訪問是過去兩國努力成果的體現。