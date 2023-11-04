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進博會將登場 中國歐盟商會批更像政治秀場非商業活動

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
中國歐盟商會批評中國國際進口博覽會非商業活動，倒像是「政治秀場」。圖為示意圖。路透
中國歐盟商會批評中國國際進口博覽會非商業活動，倒像是「政治秀場」。圖為示意圖。路透

第六屆中國國際進口博覽會將於5日起在上海登場，這是疫後首次恢復全面實體辦展，官方事前介紹將有來自150多國的來賓齊聚，且企業展覽面積創新高。不過，中國歐盟商會批評進博會非商業活動，倒像是「政治秀場」（political showcase），呼籲大陸政府採取更切實的措施挽救歐洲企業的信心。

路透報導，中國歐盟商會副主席代開樂（Carlo D’Andrea）3日在上海的一場記者會上說，進博會最初的目的是促進大陸與全球的貿易、展示大陸的改革開放進程，然而事實卻與之相反，大陸對歐洲的貿易順差在過去五年中大幅增長。

他說，進博會更像是一場政府事務活動，更像是一個營銷活動，與商務生意只沾上一點邊。可以說，進博會更像是一場政治秀場，而不是一場商業活動。

代開樂表示，隨著象徵性姿態取代了恢復商業信心所需的切實成果，歐洲企業的理想正逐漸破滅。

第六屆進博會將於11月5日至10日在上海召開，這是大陸國家主席習近平於2018年發起的年度活動，旨在宣揚大陸向世界開放，推廣大陸的自由貿易化。報導稱，這場博覽會也旨在解決貿易伙伴國在貿易順差問題上對大陸的批評。大陸曾表示願意接受更多的歐洲出口，以回應歐盟批評大陸缺乏公平競爭環境和商業環境政治化。

報導指出，中國歐盟商會在10月時展開一項調查，收到116份回覆。調查顯示，自第一屆進博會以來，企業參展率從42%降至32%。先前參加過進博會但今年決定不參與的人士表示，「投資價值下降」和「政策變化有限」是主要原因。

中國歐盟商會說，儘管59%受訪者表示自己從政府參與進博會當中獲益，但去年進博會只有四分之一參展者達成商業交易，比例遠低於2018年的一半。

中國歐盟商會說，歐洲企業希望看到進博會「遠離政治化」，專注於企業，並採取具體的政策措施開放市場。

據官方發布，本屆國家展有72個國家和國際組織集中展示，企業展則有來自128個國家和地區的3,400多家企業參展，已註冊的專業觀眾近41萬名，參展的世界500強產業龍頭企業數創歷來之最，企業展覽面積創新高。

大陸國務院總理李強5日將出席進博會開幕式，並發表主旨演講。澳洲總理艾班尼斯、古巴總理馬雷羅等外國領導人也預期出席活動。

歐盟 上海

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