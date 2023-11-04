力穩工業經濟 陸工信部：持續釋放企業活力

央視近日推出「經濟熱點部長談」系列報導，接連專訪發改委、商務部、人行等8名部級首長，4日推出工業和信息化部部長金壯龍的訪談。金壯龍表示，工業是穩經濟大盤的壓艙石，今年前9個月工業經濟企穩回升，成績單來之不易，下一步將繼續釋放企業活力，有信心看到工業繼續保持回升向好的勢頭。

大陸今年前9月全國規模以上工業利潤年減9%，但降幅比前8月收窄，且已連續7個月收窄，工業發展似逐漸好轉。不過，10月製造業PMI為49.5，意外跌落50榮枯線，重返緊縮區間，製造業景氣又見回落。

金壯龍表示，目前大陸製造業企業的信心和預期正在逐步增強，工業表現以新能源車、鋰電池、太陽能電池等「新三樣」產品勢頭為好，實現高速增長。此外，造船業三大指標持續全球領先，C919大型客機實現商業營運、進入產業化發展階段，首艘國產大型郵輪完成研發即將交付。另外，資訊通信業已成了優勢，技術領先、規模最大，5G基地台在國際佔比60%以上。

金壯龍強調，工業是穩經濟大盤的壓艙石，工信部已選定鋼鐵、機械、輕工業等10個重點產業，推出了穩健成長工作計畫。並鼓勵10個工業大省勇挑大樑、勇於擔當。

金壯龍說，今年的關鍵字是「釋放」，釋放企業的活力，大中小企業融通發展，例如取消製造業對外資的限制就是一例。他表示，要發揮市場主體的作用，釋放企業活力、動力，下一步還要繼續調動各類企業優勢互補、競相發展。

談及未來產業發展，金壯龍特別提及人工智慧的垂直使用，以及人形機器人、元宇宙的技術。他說，工信部將加強前瞻性研究，並支持地方先行先試。