又有陸企因涉俄原因遭美制裁 陸外交部批：單邊霸凌

美國財政部當地時間2日宣布最新一批130名制裁清單，這些企業涉嫌向俄羅斯供應軍民兩用商品，並支持俄方對烏克蘭的入侵，其中包含3家大陸企業。大陸外交部發言人汪文斌3日批評，美方此舉是典型的經濟脅迫與單邊霸凌行徑，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

大陸外交部3日召開例行記者會，發言人汪文斌作出上述表示。汪文斌強調，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念、濫用國家力量打壓大陸企業。

汪文斌指出，美方在短時間內再次以所謂涉俄為由，對大陸企業實施單邊制裁，是典型的經濟脅迫與單邊霸凌行徑。他並呼籲美方應立即糾正錯誤做法，停止遏制壓制大陸企業。

據美國財政部新聞稿，3家受到制裁的大陸企業中，有2家被指控向俄羅斯運送了數百批光電設備、相機、電信設備等其他物品，還有1個實體向俄羅斯的國有飛彈製造商運送了雷達組件，相關組件被用於防空飛彈系統。此外，制裁對象還有包含土耳其、阿拉伯聯合大公國等國企業。

美國財政部表示，雖然將繼續以雙邊合作的精神與大陸、土耳其和阿拉伯聯合大公國政府合作，共同解決潛在的制裁和出口管制漏洞，但財政部將毫不猶豫地採取行動，以杜絕俄羅斯持續利用美國及國際金融體系，以維持對烏克蘭的侵略戰爭。

就在一個多月前，美國商務部同樣以涉支援俄軍事工業為由，先在9月25日將10家大陸企業與1名個人列入實體清單，10月6日再將42家大陸企業列入出口管制清單，大陸商務部發言人10月7日就此表示「堅決反對」，並批評美方泛化國家安全，濫用出口管制措施，強調將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。