陸發改委：有信心完成全年經濟社會發展預期目標

大陸疫後復甦力道疲軟，更面臨內需不足、房市暴雷、地方債危機，經濟發展起伏跌宕。大陸國家發展改革委主任鄭柵潔表示，大陸經濟恢復是一個波浪式發展、曲折前進的過程，有信心推動第四季經濟持續回升向好，完成全年經濟社會發展預期目標。

央視近日推出「經濟熱點部長談」系列報導，接連專訪發改委、商務部、人行等8名部級首長，3日播出首集報導，專訪發改委主任鄭柵潔。

鄭柵潔受訪時坦言，當前中國經濟面臨的困難不少，但也要看到，大陸正處於「新舊動能轉換加快」的重要時期、推動高品質發展的關鍵時期。

鄭柵潔表示，發改委將紮實推動已推出的宏觀政策落地見效，以「釘釘子」的精神抓落實，突出做好「擴需求、強實體、防風險、保民生」。包含擴大內需特別是消費需求，擴大有效投資，穩住外資外貿基本盤，「穩妥有序化解經濟金融領域的風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線」。

鄭柵潔透露，在「關於促進民營經濟發展壯大的意見」等一系列政策推出後，他已連續與四批民營企業家面對面溝通交流。他表示，發改委將確實解決部分企業的經營困難和問題，在解決制約民營經濟發展的難點、堵點、痛點問題上持續發力，努力讓民營企業有感有得。

鄭柵潔說，從經濟的走勢來看，前兩季大陸經濟運作是前低中高，第三季呈現運作穩定且持續在改善。未來幾個月，隨著各項政策措施持續顯效、轉型升級潛力持續釋放、經營主體動力持續在增強，「我們有信心、有條件、有能力推動第四季經濟持續穩定地回升向好，高品質完成全年經濟社會發展的預期目標任務」。

大陸官方將今年全年經濟成長目標設定為5%左右，據大陸國家統計局數據，第1季成長率為4.5%、第2季為6.3%，第3季為4.9%，前三季平均為5.2%。