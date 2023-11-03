鈉電池參賽！中國大陸低碳能源領先地位不保？

低碳能源當道，鋰離子電池成為當紅炸子雞，讓掌握全球鋰礦提煉的中國大陸取得極大優勢。但，原料取之不竭又便宜的鈉電池出現了，這會是全球擺脫對中國大陸依賴的解方嗎？

中國國家主席習近平在2015年推出「中國製造2025」倡議，對電動車和電池提供補貼後，讓寧德時代和比亞迪脫穎而出，成為中國大陸低碳能源賽道上的領先者。

其中，寧德時代迅速成為全球電動車電池製造的領導品牌，而原是電池製造商的比亞迪，也成為全球最大的電動車製造商之一。

南韓研調機構SNE Research指出，截至2023年8月，寧德時代在全球市占率為37％，位居第一，比亞迪則有16％的全球市占率，兩家中國大陸廠商豪奪全球過半市占率。

中國大陸掌握全球鋰礦提煉

總部位於中國大陸深圳的比亞迪，早已領先南韓、日本，這讓美國和歐洲思考如何在不依賴中國大陸的情況下，刺激電動車產業的發展。

根據能源研究所最近一項研究，目前中國大陸有精煉世界半數以上鋰礦的能力，但約2／3的原料依賴進口。大部分來自澳洲、非洲，以及南美洲的鋰三角地區，包括智利、阿根廷和玻利維亞。

澳洲、智利和阿根廷三國，從各自境內鹽田、岩石和黏土中攫取的鋰原料，大部分都銷往中國大陸進行加工提煉，中國大陸企業近年也積極投資南美洲、澳洲、加拿大和非洲的鋰礦場。

瑞銀分析師估計，2022年，中國大陸控制的全球電池所需加工鋰礦產量，為19萬4000 噸，約占全球鋰供應量的24％，預計到2025年，總提煉產量將達到70萬5000 噸，占全球鋰供應量的32％。

得利於數十年的規劃，以及強大的政府支持，中國大陸企業能搶得全球開發鋰礦的先機，進而發展加工廠。這些企業透過併購、投資，在中國大陸青海等地區的主要礦場發展採礦業務，同時悄悄鞏固中國大陸掌握鋰產量的地位。位在西南部的四川省可望在未來5年內，成為世界級的鋰電池生產基地。

國際能源總署的數據顯示，中國大陸目前共提煉全球產量半數以上的鋰礦，中國大陸企業不僅在國內建立所屬礦山，更在全球大舉投資搶購拉丁美洲、非洲和澳洲的礦山。

標準普爾全球評級8月發布一項調查，顯示自2018年以來，中國已收購全球一半的大型鋰礦場，完成了20件價值超過1億美元的交易。

根據能源研究所最近一項研究，目前中國大陸有精煉世界半數以上鋰礦的能力。Photo by Alexander Schimmeck on Unsplash

鋰礦供不應求，各國激烈爭奪

鋰是一種質地柔軟的銀色金屬，主要用於製作智慧手機、電動車的鋰離子電池，根據英國諮詢公司Benchmark Mineral Intelligence研究，2030年，全球對鋰的需求可能短缺30萬公噸，供不應求。

中國大陸對鋰礦生產、採集、提煉的掌握，讓從東京到柏林的汽車製造商憂心不已，北京在電池和電動車生產的主導地位，排擠本就淺薄的利潤，根本無法與中國大陸競爭。

對此，日本經濟產業大臣西村康稔（Yasutoshi Nishimura）展開行動，東京向加拿大尋求支持日本電動車供應鏈，更瞄準澳洲的稀土和關鍵礦物。同時，歐洲和美國也努力確保鋰電池原料金屬的供應，用以滿足新興電池製造業的需求。

澳盛銀行（ANZ）亞洲研究部主任 Khoon Goh 接受《澳洲金融評論報》訪問時提醒，美歐日德都是全球電動車領域的重要參與者，為爭奪鋰礦，可能演變成保護主義大戰。

隨著中國大陸與美國、美國盟友的緊張關係加劇，全球鋰礦產量名列前茅的加拿大與澳洲，出於國安考量，早已決定禁止境內中國大陸的投資。

北京當局擔心境內刻正蓬勃發展的電動車產業，取得鋰礦愈來愈不易，使中國大陸展開確保全球鋰礦供應的行動。

根據《華爾街日報》取得挪威睿咨得能源（Rystad Energy）的數據，過去兩年，中國大陸企業共斥資45億美元（約新台幣1377億6900萬元）收購全球近20個鋰礦礦場的股權，其中大多位於拉丁美洲和非洲。

鈉電池成新希望

由於必須符合《巴黎協議》進程的壓力，各國無不積極從石化燃料轉換成低碳電力，處於過渡時期的汽車、卡車和家庭需要大量電池，同時輔以太陽能、風力產生的間歇性電力。

儘管目前存在各種不同類型的電池，但鋰離子電池（lithium-ion battery）低維護需求及高能量密度的優點，仍讓它占主導地位。但全球大部分鋰礦提煉過程都在中國大陸完成，那些在俄烏戰爭後努力擺脫俄羅斯天然氣依賴的歐洲國家，對未來能源安全的憂心，現在再加上了鋰礦。

10月20日，中國宣布對鋰電池的重要成分石墨（graphite）出口實施國家安全限制，成為這場全球爭奪鋰礦、鞏固鋰電池混戰的最新發展。

這時，鈉離子電池（Sodium-ion battery）和固態電池等新興技術，為美歐想突破中國壟斷帶來希望。

鈉是鋰的元素近親，化學性質與鋰類似，也適用於製造優良的電池，比鋰礦更具競爭力的是，地球上鈉的礦藏遠高於鋰，因為鈉存在於海水的鹽中，取得成本顯得更低。

除了礦藏產量高之外，鈉還具有其他優勢。鋰電池在電極中使用的鈷和鎳同屬貴重金屬，在陸地上開採鎳礦，還會對環境造成破壞，更別提從海床中開採。鈷則是剛果民主共和國的童工開採，工作條件惡劣，同樣極具爭議。

與鋰離子電池相反，鈉電池的電極可使用產量豐富的鐵和錳製成，由於鈉電池的化學成分成本非常低廉，大規模的生產線能生產比鋰電池便宜許多的鈉電池。

不過，鈉也並非沒有缺點。鈉較鋰更重，無法用於輕型隨身裝置上，但在諸如電網、家用電池上，重量不是最重要的考量，部分中國大陸電動車的製造商甚至已開始在產品中使用鈉電池。

鋰離子電池在1990年代首度商業量產，但由於產量稀少，提煉能力也掌握在少數國家，在綠能大行其道的未來，為了不受制於人，起步較晚的鈉電池，將成為美歐國家用以取代鋰離子電池的新希望。

（本文出自2023.11.1《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）