快訊

YouTube「土耳其人」注意！YouTube Premium竟漲106% 這裡還能「移民」未漲價

手腳要快！別錯過台北國際旅展優惠 旅遊業：明年首季旅遊成本難降

還沒開始就終結的改革？李克強經濟學為何無法成功

聽新聞
test
0:00 / 0:00

百奈米勝7奈米？陸團隊研發全新光電晶片算力提升3千倍

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
大陸清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3,000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）
大陸清華大學研究團隊近日研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3,000多倍。（取自清華大學官網新聞稿）

大陸近年積極投入晶片研發，以突破美國的科技圍堵。大陸清華大學研究團隊近日提出光電融合的全新晶片運算框架，研發出國際首個全類比光電智慧計算晶片（ACCEL），經實測，該晶片在智慧視覺目標辨識任務的算力可達目前高性能商用晶片的3,000多倍，「相當於將八小時的京廣高鐵縮短到了8秒鐘」，為超高性能晶片的研發開闢全新路徑。

新華社報導，近年來，國際積極投入建構新的運算架構，發展新型人工智慧運算晶片，而利用光波作為載體進行資訊處理的光計算，因高速度、低功耗等優點成為科學界研究熱點。然而，計算載體從電變為光，還要取代現有電子裝置實現系統級應用，面臨許多難題。

為此，清華大學團隊結合光計算、純模擬電子計算等技術，突破傳統晶片架構中數據轉換速度、精度與功耗相互限制的實體瓶頸，提出一種全新的運算框架，可望解決大規模運算單元整合、光運算與電子訊號運算的高效介面等難題。

團隊成員之一、清華大學電子工程系副教授方璐指出，「我們是在全類比訊號下發揮光和電的優勢，避免了類比-數位轉換問題，突破了功耗和速度的瓶頸」。

他說明，除算力優勢外，在智慧視覺目標識別任務，和無人系統場景計算中，ACCEL的系統級能效，意即單位能量可進行的運算數，經實測是現有高性能晶片的400萬餘倍，「這一超低功耗的優勢將有助於改善限制晶片整合的晶片發熱問題，有望為未來晶片設計帶來突破」。

值得注意的是，ACCEL光學部分的加工最小線寬為「百奈米級」，方璐表示，實驗結果表明，僅採用百奈米級製程精度，就可取得比先進製程晶片大幅提升的性能。同時，其所使用的材料簡單易得，造價僅為後者的幾十分之一。

另一名團隊成員、清華大學資訊科學技術學院院長戴瓊海則說，ACCEL未來可望在無人系統、工業檢測和人工智慧大模型等方面實現應用。目前團隊僅研發出特定運算功能的光電融合原理樣片，極需進一步進行具備通用功能的智慧視覺運算晶片研發，以便在實際中大規模應用。

團隊 清華大學 實測

延伸閱讀

高通尬聯發科 生成式AI躍下個主戰場

世芯前三季賺逾三股本 Q4營收、獲利有望衝高 明年營運再寫新猷

晶創台灣 十年投資3,000億 政院拍板晶片驅動產業創新方案

半導體商品 績效剽悍

相關新聞

鴻海旗下富智康前九月虧損擴大83% 全年手機出貨恐創十年新低

鴻海集團旗下在港股上市的富智康公告第3季財報，前三季營收51.9億美元，年減 25.86%；虧損7,020萬美元（新台幣...

面臨華為競爭、通路提前降價 iPhone 15在大陸銷量下滑

蘋果公布2023年第四季財報顯示，大中華區營收為150.84億美元，與去年同期相比下降2.5%，更遠低於預期的170億美...

王文濤會美光總裁：歡迎在遵守法規前提下深根大陸市場

美國晶片製造商美光5月遭大陸「報復性封殺」後，在大陸的發展露出一絲曙光？大陸商務部長王文濤1日會見美光總裁兼執行長梅羅特...

百奈米勝7奈米？陸團隊研發全新光電晶片算力提升3千倍

大陸近年積極投入晶片研發，以突破美國的科技圍堵。大陸清華大學研究團隊近日提出光電融合的全新晶片運算框架，研發出國際首個全...

豪車在價格戰中反更熱銷？大陸車市競爭恐陷「大混戰」

大陸車市今年以來大打價格戰，各品牌促銷越來越大，降價人民幣幾萬元甚至10萬元也不在少數，引發大陸國內掀起「汽車消費降級」的論戰。大陸電動車殺價戰沒底限，不過，豪車品牌愈貴卻賣愈好，價格戰的意義是什麼？

進博會企業展周日登場 展覽面積創新高

第六屆中國國際進口博覽會將在11月5日於上海登場，展期時間將至11月10日結束。此次進博會為疫情後首次全面恢復實體辦展。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。