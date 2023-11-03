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面臨華為競爭、通路提前降價 iPhone 15在大陸銷量下滑

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
在華為Mate 60競爭、通路提前降價等影響下，蘋果iPhone 15系列手機在大陸銷量下滑。（路透）
在華為Mate 60競爭、通路提前降價等影響下，蘋果iPhone 15系列手機在大陸銷量下滑。（路透）

蘋果公布2023年第四季財報顯示，大中華區營收為150.84億美元，與去年同期相比下降2.5%，更遠低於預期的170億美元，凸顯蘋果在大陸增長放緩的問題。尤其iPhone 15發布以來，在大陸銷售情況不如預期的傳聞不斷，而背後的原因與華為Mate 60的競爭，以及通路提前降價有關。

根據市場研究機構Counterpoint的數據，iPhone15發布後的17天內銷量較iPhone14下降了4.5%。市場研究機構GFK數據則顯示，iPhone 15系列在發布當月銷量較去年下滑6%，不過，華為Mate 60系列在發布當月銷量接近150萬部，年增長超過一倍。

GFK分析指出，在華為銷售強勁下的大背景下，iPhone 15系列銷量下滑，而華為預估將持續保持強勁銷售勢頭。彭博報導也認為，雖然華為新手機供應受限，出貨進度不如預期，但Mate 60的登場，確實衝擊iPhone 15在大陸的銷售數量。

對於iPhone 15銷量下滑的原因，Counterpoint高級分析師Ivan Lam指出，主要在於通路提前降價，而官方後續的價格調整由於錯失時間窗口而未能及時挽救銷售。此外，iPhone 15系列在發布初期由於供應受限，銷售表現不如iPhone 14系列。

值得注意的是，Counterpoint的報告更顯示，儘管今年第三季蘋果推出了備受期待的iPhone 15系列，但其在大陸市場的份額卻出現了銳減。數據顯示，蘋果在大陸手機市場的份額下滑超過10%，僅為14.2%。

不過，蘋果執行長庫克對中國市場卻非常樂觀，他在財報電話會議上表示，iPhone在大陸創下了9月份這個季度的紀錄，大陸城市地區最暢銷的手機中iPhone占了前4名。他還提到，自己剛剛去了一趟大陸，與顧客、員工和當地社區的互動讓他感到非常興奮。

陸媒指出，為了提高市佔率及產品銷量，蘋果近期採取了以舊換新、分期免息付款等讓利方式，更參與「雙11購物狂歡節活動，罕見地提供了降價促銷，「iPhone15全系價格下降」話題近日更衝上熱搜榜首。

Apple京東自營旗艦店的iPhone 15系列手機自10月30日領券至高優惠801元（人民幣，下同）；而蘋果天貓官方旗艦店自10月31日晚上8點起，iPhone 15/ Plus可使用700元優惠券；iPhone 15 Pro/Pro Max可使用500元優惠券。此外，Apple授權專營店等管道也進行了降價促銷。

與去年相比，蘋果今年加大了優惠。公開資料顯示，蘋果去年10月31日在官方微信上發布了降價資訊：iPhone 14/Plus領券減550元，iPhone 14 Pro/Pro Max領券減350元。

購物狂 微信 雙11

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