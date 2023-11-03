陸再生能源裝機 前三季增長93%

中國可再生能源裝機規模不斷實現新突破。前三季度，大陸全國可再生能源新增裝機1.72億千瓦，同比增長93%，占新增裝機的76%。

中新社報導，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬在國家能源局日前舉行的新聞發布會上發布上述數據。他透露，截至2023年9月底，全國可再生能源裝機約13.84億千瓦，同比增長20%，約占中國總裝機的49.6%，已經超過火電裝機。

與此同時，可再生能源發電量穩步提升。王大鵬進一步說，前三季度，全國可再生能源發電量達2.07萬億千瓦時，約占全部發電量的31.3%；其中，風電光伏發電量達1.07萬億千瓦時，同比增長22.3%，超過了同期城鄉居民生活用電量。

具體而言，水電建設和運行方面，前三季度，全國新增水電裝機容量788萬千瓦。截至2023年9月底，全國水電累計裝機容量達4.19億千瓦。前三季度，全國規模以上水電發電量8584億千瓦時。

風電建設和運行方面，前三季度，全國風電新增裝機容量3348萬千瓦。從新增裝機分布看，「三北」地區占全國新增裝機的65%。截至2023年9月底，全國風電累計裝機突破4億千瓦，同比增長15%。前三季度，全國風電發電量6305億千瓦時，同比增長16%。

光伏發電建設和運行方面，前三季度，全國光伏新增裝機12894萬千瓦，同比增長145%。截至2023年9月底，全國光伏發電裝機容量達到5.2億千瓦。前三季度，全國光伏發電量4369億千瓦時，同比增長33%。

在生物質發電建設和運行方面，前三季度，全國生物質發電新增裝機207萬千瓦，累計裝機達4339萬千瓦，同比增長6.8%，生物質發電量1474.5億千瓦時，同比增長9.7%。