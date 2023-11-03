零碳進博會 全綠電辦展

大陸國家電網上海市電力公司表示，第六屆中國國際進口博覽會通過省間綠電交易的方式，成功採購綠電800萬千瓦時，可覆蓋本屆進博會展前、展中、展後期間的全部用電量，也標誌著進博會將首次實現全綠電辦展，估可減少碳排放約3360噸。

新華社報導，本屆進博會以「零碳零塑辦博，綠色智慧出行」為目標，屆時來自外省的風電、光伏等新能源將點亮場館的每一盞燈，驅動每一輛新能源擺渡車，運行展示的每一台設備等。

此外，本次進博會保障用公交車全部採用新能源汽車。據國網上海電力測算，第六屆進博會期間，國家會展中心（上海）公交充電樁充電量預計比2022年增加88.56%，周邊公共充電樁充電量預計同比增加28.82%。

這些綠色能源將同步接入全景智慧供電保障系統這一「能源大腦」，實現綠色用能的安全、穩定、高效運作。在國家會展中心（上海）各場館，共計有3943個數據採集傳感器，這是「能源大腦」的神經觸角，它們基於智慧物聯體系架構，對場館用能情況進行實時採集分析，支撐國家會展中心（上海）制定照明系統、空調系統、廣告設備等一系列節能措施。