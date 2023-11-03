進博會企業展周日登場 展覽面積創新高

第六屆中國國際進口博覽會將在11月5日於上海登場，展期時間將至11月10日結束。此次進博會為疫情後首次全面恢復實體辦展。對此，大陸商務部新聞發言人束珏婷表示，今年進博企業展覽面積創下新高，達到36.7萬平方公尺，且已註冊的專業觀眾皆近41萬名左右。

據商務部2日例行記者會，束珏婷於會上指出，第六屆進博會已準備就緒。本屆有來自154個國家、地區和國際組織的來賓將齊聚會場。其中，國家展有72個國家和國際組織集中展示，企業展則有來自128個國家和地區的3400多家企業參展，已註冊的專業觀眾近41萬名。

束珏婷提到，本屆進博會企業展覽面積創下新高紀錄，達36.7萬平方公尺，特裝展檯面積占近9成5，參展的世界500強產業龍頭企業和創新型中小微型企業規模皆為歷來之最。其中，再創新孵化專區展覽面積及工程數量，亦較上屆增加一倍。

此外，束珏婷稱，本屆虹橋論壇在舉辦開幕式主論壇、投資中國年峰會等重要活動，將圍繞享四大板塊舉行22場分論壇，包括開放發展、開放合作、開放創新、開放共享等，預計參會規模將超過8,000人。她預告，論壇將發布「世界開放報告2023」和最新世界開放指數，而聯合國貿發會議等機構也將發布相關專業報告。

束珏婷還表示，進博會將舉辦外資企業圓桌會、全球CEO巡館等活動，進行逾千場的現場活動。

據了解，大陸商務部副部長盛秋平此前曾透露，今年進博會展區的設置聚焦高品質發展和高品質生活，能源低碳、人工智慧等科技前沿類展覽專區以及生活消費類主題展覽面積增長30%，超過400項新產品、新技術、新服務將集中展示。