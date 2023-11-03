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雲台會簽約713億元 深化5合作

聯合報／ 記者陳政錄／昆明報導
「雲台會」登場，雲南的電子材料資源、機械製造業基礎、邊境口岸等有優勢。圖為瑞麗市一家電動車企業，工人為電動車安裝部件。（新華社）
「雲台會」登場，雲南的電子材料資源、機械製造業基礎、邊境口岸等有優勢。圖為瑞麗市一家電動車企業，工人為電動車安裝部件。（新華社）

第十一屆雲台會2日在昆明啟動，共簽約雲南和台灣的重點合作項目11個，協議金額人民幣161.5億元（約合新台幣713億元）。會上，國民黨秘書長黃健庭呼籲，兩岸應恢復團體旅遊，直航點也應恢復疫情前的數量；代表台商的大陸全國台企聯總會長李政宏則說，雲南在農業、氣候環境、電子材料資源、機械製造業基礎、邊境口岸等有優勢，台企聯將在這五方面與雲南推動務實合作。

以「共享RCEP新機遇，開創雲台融合新局面」為主題的雲台會2日在昆明啟動，來自兩岸的政要、企業家、專家學者、知名人士等500多人參加，上午的主題活動開幕，雲南省委書記王寧、國民黨秘書長黃健庭、大陸全國台企聯總會長李政宏、大陸國台辦主任宋濤依序發表演說。

黃健庭表示，疫情後，民眾熱切到各地旅遊，他要藉機再度呼籲兩岸能恢復團體旅遊，直航點也應回到疫情前的數量，排除兩岸民間交流障礙。

李政宏指出，雲南位於大陸與東南亞、南亞三大區域的結合處，銜接中歐班列，海公鐵聯運達孟加拉到印度洋，鐵路等交通網路連接中南半島各國，區位優勢明顯，因此，下一步台企聯將攜手雲南融入RCEP計畫安排，在五方面推動務實合作。

李政宏說，首先，雲南在高原特色農業有優勢，台灣的現代農業則在綠色生產、加工、營銷、包裝等環節具世界級技術、經驗，可在茶葉、花卉、水果、中藥材等重點產業深化交流合作；其次，雲南氣候優勢、環境優勢，少數民族優勢突出，市場前景廣闊，可圍繞文化旅遊的產業深化交流合作。

他說，第三，雲南電子材料資源非常豐富，積體電路及封閉元件產業的上游電子材料領域發展較快，可圍繞電子資訊產業深化交流合作；第四，雲南機械製造業基礎較好，有眾多代表性的企業，可圍繞機械製造和高端製造等產業深化交流與合作；最後，雲南有眾多邊境口岸，可圍繞跨境電商和跨境物流產業深化交流合作。

李政宏還補充，雲南生態生態環境好，綠色能源豐富，雲南、台灣兩地企業還可以在節能環保、綠能、林業產業等領域深化合作，優勢互補，共同發展。

疫情 黃健庭

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