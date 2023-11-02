中共中央金融會議 釋3大訊號

中共中央金融工作會議10月30日至31日在北京舉行。這個關乎大陸金融業發展的重磅會議分析了金融高質量發展面臨的形勢，部署當前和今後一個時期的金融工作。多位專家表示，通過分析會議重點，可瞭解會議釋放的三大訊號。

中新社報導，一是當好高質量推動者。工銀國際首席經濟學家程實認為，在挑戰與機遇並存的新形勢下，本次會議強調了「金融是國民經濟的血脈，是國家核心競爭力的重要組成部分」，金融的回歸本源、改革創新和對外開放是支持實體經濟高質量的重要支撐。

對於貨幣政策，仲量聯行大中華區首席經濟學家兼研究部總監龐溟認為，從會議內容看，貨幣數量和社會融資總量還有適度寬鬆、合理增長的空間；預計貨幣政策會保持定向發力、精準發力、持續發力。

二是接過防風險任務書。著眼於經濟金融風險隱患和金融監管治理能力，會議強調，要全面加強金融監管，有效防範化解金融風險。

匯豐環球研究大中華區首席經濟學家劉晶表示，經濟結構的轉變和金融創新的層出不窮，一定程度上影響了金融資源配置的效率，引起資金脫實向虛及監管套利問題。此次會議為未來敏捷和高效的金融監管奠定基礎，使得金融行業的發展更加符合實體經濟的轉型需要。

此次會議著重聚焦多個重點風險領域，例如化解地方政府的債務問題、化解房地產的風險、加強外匯市場管理、處置中小金融機構風險等。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，在防範化解金融風險方面，此次會議進一步提出了具體措施，配合財政化債，消除隱性債務形成的土壤，充分發揮地方債的積極作用。

三是強化工作指揮棒。回顧歷史，大陸全國金融工作會議作為金融領域最高規格的會議。溫彬直言，時隔六年，金融領域最高規格會議再次召開，已升格為中央金融工作會議。此次會議提出加強中共中央對金融工作的集中統一領導，是做好金融工作的根本保證。