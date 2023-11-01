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銷售有壓賣不動？比亞迪11月推限時優惠 最高十倍折抵

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸車企巨頭比亞迪1日在官方微博宣布自1日至30日開展優惠活動。優惠車款包含護衛艦07。圖取自微博@比亞迪汽車
大陸車企巨頭比亞迪1日在官方微博宣布自1日至30日開展優惠活動。優惠車款包含護衛艦07。圖取自微博@比亞迪汽車

大陸車企巨頭比亞迪1日在官方微博宣布自1日至30日開展優惠活動。優惠車款包含護衛艦07、海豚海豹冠軍版、宋 PLUS 冠軍版與驅逐艦05冠軍版等，最高人民幣2,000元（約新台幣8,482元）能抵2萬元（約新台幣8.5萬元）。外界認為比亞迪為了衝刺年內300萬輛目標，故進行優惠刺激；但也有觀點認為，在大陸電動車企競爭激烈下，比亞迪電動車在銷量上可能遇到壓力。

比亞迪官微指出，以人民幣2,000元購買護衛艦07車款、海豚海豹冠軍版；宋 PLUS 冠軍版與驅逐艦05冠軍版分別能抵人民幣20,000 元、9,000 元與7,000元。

同時，比亞迪還推出全系列享有兩年零利息，最高可享人民幣8,000元置換補貼。與此同時，首任車主在兩年內還贈送充電樁及免費安裝服務。

今年以來，比亞迪被視為銷售最快的汽車，其9月共交付新車 28.74萬輛，其中乘用車交付 28.69萬 輛，年增42.8%。前九個月累計銷量達到207萬輛，年增76.23%。而比亞迪今年的銷量目標為300萬輛。

比亞迪近日發布財報顯示，第三季淨利年增82.2％，期內營收年增38.5％。前三季營收年增57.8％，前三季淨利年增130%，營收增加來自於電動車銷量提升。

近日港交所再披露股神巴菲特（Warren Buffert）旗下波克夏公司（Berkshire Hathaway）減持比亞迪H股。這已經是港交所第13次披露巴菲特減持比亞迪股份，但都未明言減持原因。

巴菲特的投資搭擋、波克夏副董事長蒙格（Charlie Munger）10月30日接受美國知名科技投資類播客《Acquired》訪談時對比亞迪仍抱持讚美之情。他形容比亞迪董事長王傳福是一個「天才」（genius），作為工程學博士，王傳福是天生的工程師和完成型生產主管，「他可以做任何事」。「這是一件大事，一個地方聚集了很多人才，這非常有用，他們已經解決了電動汽車的所有問題，包括電機、加速、制動等等。」

人民幣 巴菲特 波克夏

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