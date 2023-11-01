新疆自貿區含三大片區180平方公里 將擴大人民幣跨境使用

依據大陸國務院近日已印發的《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，新疆自貿試驗區的實施範圍將有179.66平方公里，涵蓋三個片區：烏魯木齊片區134.6平方公里，喀什片區28.48平方公里，霍爾果斯片區16.58平方公里，定位各自不同。將推進「擴大人民幣跨境使用」，以及「建構聯通歐亞的綜合物流樞紐」。

其中，「烏魯木齊片區」包括新疆生產建設兵團第十二師30.8平方公里、及烏魯木齊綜合保稅區2.41平方公里；「喀什片區」包含新疆生產建設兵團第三師3.81平方公里及喀什綜合保稅區3.56平方公里，「霍爾果斯片區」包含新疆生產建設兵團第四師1.95平方公里及霍爾果斯綜合保稅區3.61平方公里。

至於各片區的功能定位，最大的烏魯木齊片區依托陸港空港連結發展區位優勢，加強陸港型國家物流樞紐建設，將重點發展國際貿易、現代物流、先進製造業、紡織服飾業及生物醫藥、新能源、新材料、軟體及資訊科技服務等新興產業，另將發展科技教育、文化創意、金融創新、會展經濟等現代化服務業，打造與中亞等周邊國家交流合作的重要平台。

喀什片區則是依托國際貿易物流通道優勢，將做大做強外向型經濟，重點發展農副產品精深加工、紡織服飾製造、電子產品組裝等勞力密集產業，推動進口資源落地加工，培育國際物流、跨境電商等現代化服務業，打造聯通中亞、南亞等市場的商品加工集散基地。

而霍爾果斯片區則是依托跨境合作及陸上邊境口岸型國家物流樞紐等優勢，聚焦發展跨境物流、跨境旅遊、金融服務、展覽展示等現代服務業，做大做強特色醫藥、電子訊息、新材料等產業，打造跨國經貿投資合作新樣板。

《方案》規定，打造一流營商環境。率先推動「數位政府」建設；賦予自貿試驗區更大改革自主權，新疆維吾爾自治區、新疆生產建設兵團能夠下放的經濟社會管理權限，凡具有實際需要、符合下放條件的，全部依法下放至自貿試驗區。並要提昇科技服務能力和合作水準。將建立中國—中亞等區域創業創新創客基地和技術轉移中心，建造科技成果孵化基地和科技企業孵化器。

《方案》還提出，要堅持生態優先和低碳發展。鼓勵自貿試驗區內企業進行自願性碳減排，並推動符合資格的企業參與碳排放權交易。

新疆自貿試驗區面向中亞，因此《方案》數度提及與中亞的連結，包括「提升對外投資合作水準」中，要求建構企業「走出去」窗口和綜合服務平台。鼓勵支持自貿試驗區內企業透過合資等多種方式，對中亞等周邊共建「一帶一路」國家在能源資源、新材料、特色醫藥、農產品種植等領域進行對外投資；另包括在「提升貿易便利化水準」上，要求加速中國（新疆）國際貿易「單一窗口」建設，豐富跨境電商等地方特色應用。擴大自中亞等周邊國家優質農產品、食品進口。率先推進邊境口岸農副產品快速通關「綠色通道」全覆蓋。

《方案》還將推進「擴大人民幣跨境使用」。推動與共建「一帶一路」國家在大宗商品貿易、境外承包工程、邊民互市等領域進行人民幣跨國結算。拓展與共建「一帶一路」國家商業銀行間合作，鼓勵進行雙邊本幣直接交易及現鈔跨國調運。在依法合規、風險可控的前提下，探索開展自貿試驗區內金融機構向共建「一帶一路」國家轉讓貿易融資資產等金融業務創新。

另要「建構聯通歐亞的綜合物流樞紐」。其中包括：推動興建烏魯木齊臨空經濟區，推動與國際陸港區連結發展。加速建設烏魯木齊陸港型國家物流樞紐，推動興建空港型國家物流樞紐。以及推動跨運輸方式整合，強化區域協同連動，探索建置「中國郵政中亞—中歐海外倉樞紐站」。

《方案》提出，將支持發展中吉烏公鐵聯運，探索發展中巴多式聯運，合作興建中吉烏等鐵路項目，推動自貿試驗區內陸港、口岸、園區、企業等集疏運體系建設。加速現有口岸現代化改造，增強鐵路口岸能力，暢通自貿試驗區多式聯運大通道和末端網路。