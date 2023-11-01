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陸10月百城二手房價連跌18月 核心城市政策有望加碼

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸房產調查機構中指研究院1日發布報告稱，十月百城二手房平均價格月增率已連續18個月下跌。新華社
大陸房產調查機構中指研究院1日發布報告稱，十月百城二手房平均價格月增率已連續18個月下跌。新華社

大陸房產調查機構中指研究院1日發布報告稱，十月百城二手房均價格為每平方公尺人民幣15,486元（約新台幣65,679元），月減0.45%，月增率已連續18個月下跌。報告分析，雖然政策優化力度加大，但市場恢復略顯不足，並預計未來一二線核心城市有望再推出支持政策。

中指研究院報告顯示，大陸重點城市十月二手房掛牌量持續增長，調控政策放鬆帶動部分城市市場活躍度提升，二手房業主積極以價換量，百城二手房價格繼續承壓。大陸全國50個城市住宅平均租金為每月每平方公尺人民幣37元，月增率由漲轉跌，跌幅為0.11%。

在新房市場部分，十月大陸百城新房平均價格為每平方公尺人民幣16,195元，月增0.07%，漲幅較九月擴大0.02個百分點。報告指出，受部分城市優質改善項目入市帶動，百城新房價格月增率繼續上漲。

從房價漲跌城市來看，十月百城新房價格月增率下跌城市數量為41個，較9月增加11個；百城二手房價格較上月下跌城市數量為98個，已連續五個月超90城，顯示大陸二手房市場深度調整態勢仍在持續。

外界關注未來房市政策將會如何發力。中指研究院報告指出：一線城市有望放鬆非核心區域限購、降低首付比例、下調房貸利率加點數以及優化交易稅費等；部分核心二線城市有望全面放鬆限制性政策。

報告提及，未來隨著支持政策進一步優化，同時，若超大特大城市城中村改造能加速推進，房地產市場下行壓力預計能得到一定緩解。

而房價下跌為銷售不振的反應之一。第三方研究機構克而瑞數據顯示，十月百強房企實現銷售操盤金額年減27.5%，但月增0.6%。第一財經報導，大陸房市自下半年步入下行通道至今，百強房企累計銷售額降幅持續擴大，從前七個月的不足5%，已擴大至如今的12.8%；更有超二成房企的累計銷售額年增率跌幅仍在40%以上。

二手房 人民幣 均價

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