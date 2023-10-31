ECFA或將喊卡 東莞台協會長盼兩岸透過協商解決問題
北京4月宣布對台進行貿易壁壘調查，目前仍在持續當中，並延長至明年1月12日台灣總統大選前一天，引發各界擔憂結果或導致兩岸經濟合作架構協議（ECFA）就此中止。東莞台協會長陳宏欽10月31日表示，協議中止影響很大，盼未來兩岸能透過協商解決問題。而台企聯會長李政宏則說，貿易要站在公平、對等的立場上來講，老是「吃人家豆腐」、罵人家，是不公平的。
陳宏欽10月31日出席第十九屆桂台經貿文化合作論壇時，被問及ECFA可能面臨中止的問題時指出，「當然很擔心」，這對兩岸經貿的影響是很大的。期待ECFA能夠繼續，尤其不只是一部分農產品被禁止，希望未來透過兩岸協商，能夠把目前已被禁止的恢復。
陳宏欽認為，關鍵當然在於兩岸要有對話與交流。若沒有對話交流，會影響廣大的台商、台灣的企業或是農民拓展大陸很好的機會，希望當局能重視這個問題，期待能透過對話協商。
此外，大陸全國台企聯會長李政宏則表示，不管怎麼樣，貿易還是要站在公平、對等的立場上來講。他提到，大陸釋出這麼多善意，可以看到每年台灣對大陸的出超這麼多。
李政宏稱，既然大陸有這麼大的善意，在經濟層面上，大家的依存度高，執政當局不應硬生生把經濟還有政治切割，在政治上不斷抗中親美，在經濟上又跟人家是密切唇齒相依，我覺得不應該如此。
李政宏再指，既然經濟上兩岸彼此互相依賴，就應該要有一個平等跟互相公平對待的方式，「不要老是吃人家豆腐、要罵人家，這樣是不太公平的」。
此前，大陸今年4月宣布對台灣發起貿易壁壘調查，原定最快10月12日將公布調查結果和採取措施，但大陸商務部10月9日卻突然公告，鑑於「本案情況複雜」，根據「對外貿易壁壘調查規則」第32條規定，決定將本案的調查期限延長三個月，即本案調查期限截止日期為2024年1月12日，也就是到明年台灣總統大選投票日的前一天。
另，據了解，第十九屆桂台經貿文化合作論壇是由大陸國台辦和廣西壯族自治區人民政府共同主辦，以「深化融合發展，共創美好未來」為主題。與會人士包括大陸國台辦主任宋濤、大陸全國台企聯會長李政宏、廈門台協會會長韓瑩煥、東莞市台商投資企業協會會長陳宏欽、國民黨立委李德維、前立委蘇清泉等共約150人。
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