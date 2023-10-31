ECFA或將喊卡 東莞台協會長盼兩岸透過協商解決問題

北京4月宣布對台進行貿易壁壘調查，目前仍在持續當中，並延長至明年1月12日台灣總統大選前一天，引發各界擔憂結果或導致兩岸經濟合作架構協議（ECFA）就此中止。東莞台協會長陳宏欽10月31日表示，協議中止影響很大，盼未來兩岸能透過協商解決問題。而台企聯會長李政宏則說，貿易要站在公平、對等的立場上來講，老是「吃人家豆腐」、罵人家，是不公平的。

陳宏欽10月31日出席第十九屆桂台經貿文化合作論壇時，被問及ECFA可能面臨中止的問題時指出，「當然很擔心」，這對兩岸經貿的影響是很大的。期待ECFA能夠繼續，尤其不只是一部分農產品被禁止，希望未來透過兩岸協商，能夠把目前已被禁止的恢復。

陳宏欽認為，關鍵當然在於兩岸要有對話與交流。若沒有對話交流，會影響廣大的台商、台灣的企業或是農民拓展大陸很好的機會，希望當局能重視這個問題，期待能透過對話協商。

此外，大陸全國台企聯會長李政宏則表示，不管怎麼樣，貿易還是要站在公平、對等的立場上來講。他提到，大陸釋出這麼多善意，可以看到每年台灣對大陸的出超這麼多。

李政宏稱，既然大陸有這麼大的善意，在經濟層面上，大家的依存度高，執政當局不應硬生生把經濟還有政治切割，在政治上不斷抗中親美，在經濟上又跟人家是密切唇齒相依，我覺得不應該如此。

李政宏再指，既然經濟上兩岸彼此互相依賴，就應該要有一個平等跟互相公平對待的方式，「不要老是吃人家豆腐、要罵人家，這樣是不太公平的」。

此前，大陸今年4月宣布對台灣發起貿易壁壘調查，原定最快10月12日將公布調查結果和採取措施，但大陸商務部10月9日卻突然公告，鑑於「本案情況複雜」，根據「對外貿易壁壘調查規則」第32條規定，決定將本案的調查期限延長三個月，即本案調查期限截止日期為2024年1月12日，也就是到明年台灣總統大選投票日的前一天。