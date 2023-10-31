陸中央金融工作會議召開 強調強化監管、化解風險

央視新聞報導，中央金融工作會議30日至31日在北京舉行，大陸國家主席習近平出席會議並發表重要講話。會議強調把金融服務實體經濟作為基本宗旨，把防控金融風險作為永恒主題，在金融法治化、市場化軌道上堅持創新發展。同時強化監管、化解風險，將所有金融活動納入監管，消除監管空白和盲區，嚴厲打擊非法金融活動。

會議提及大陸金融領域充滿各種矛盾相互交織、影響的狀況，有的很突出，比如金融服務實體經濟質效不高，金融亂象與腐敗問題屢見不止、金融監管薄弱等。

會議強調，要貫徹二十大精神，深刻把握金融工作的政治性、人民性，加快金融強國目標、金融高質量發展為主題、供給側改革為主線。全面加強監管、防範化解風險，「牢牢守住不發生金融風險的底險」。

會議提到，金融要為社會經濟發展提供高質量服務，營造貨幣金融環境，加強重大戰略、薄弱環節的重點服務；保持貨幣政策穩健性，做好跨周期、逆周期調節；充實貨幣政策工具箱、完善機構定位等。

與此同時，會議也為各類型金融機構定位：支持國有大型機構做優做強，成為壓艙石；中小金融機構立足當地，做好特色化經營；同時發揮保險經濟減震器、社會穩定器作用；此外，要強化市場規則，促進長期資本形成。健全法人治理，完善現代金融企業制度與國有金融資本管理等。

針對地方債務問題，會議指出要建立化解地方債務風險長效機制、政府債務管理機制，健全房地產企業主體監管制度與資金監管，完善房地產金融宏觀審慎管理，滿足合理融資需求。

在房市政策上，會議提及要因城施策用好政策工具箱、大陸支持剛性改善性需求，加快保障性住房等三大要點，以構建房地產發展新模式。

另外，會議也提到要金融高水開放，統籌金融與經濟安全，讓跨境投融資便利化，吸引外資與長期資本。要發揮上海國際金融中心影響力，並鞏固香港金融中心地位。

同時會議也表示要合理引導市場預期，防範風險跨境、跨區域共振;加強外匯管理，保持人民幣均衡合理水平基本穩定。並指出防範金融風險，要把握權責關係。對風險「早預警、早暴露、早處置」。

中共中央委員李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥與李希等人也出席了該會議。