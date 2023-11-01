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廣州二手宅 10月成交量大漲
隨著廣州市多區優化限購政策等一系列利好舉措繼續發揮效力，10月廣州二手住宅市場成交量環比同比均出現大漲。
中新社報導，據廣州市房地產中介協會30日發佈的10月廣州市二手住宅市場交易簡報（統計周期為9月26日至10月25日），10月廣州市二手住宅網簽宗數和面積分別為9361宗和95.22萬平方米，環比增長9.56%和11.23%，同比增長41.28%和43.38%。
數據顯示，繼9月環比增長4.76%之後，10月廣州市二手住宅網簽套數環比增長幅度擴大至9.56%。其中，黃埔區和番禺區網簽面積環比增長幅度均超過40%。增長幅度較大的區域還有增城區、從化區和花都區。
該協會分析，由於新政刺激，廣州二手住宅市場交易情緒進一步修復。一方面部分區域優化限購政策，部分潛在的購房需求得到釋放，另一方面則是因為增值稅徵免年限由原來的五年縮短至兩年，降低次新房交易稅費，次新房流通效率提升。
從面積區間構成來看，60至90平方米、90至120平方米和144平方米及以上所佔比重環比均有增長。付款方式構成（按宗數計算）方面，按揭付款所佔比重環比增長1.95個百分點。
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