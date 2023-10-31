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陸學者示警：房價若大幅下跌 一般老百姓最吃虧
今年的第五屆外灘金融高峰會期間，中國社會科學院金融研究所所長、大陸國家金融與發展實驗室主任張曉晶接受財經雜誌專訪時表示，如果房價大幅下跌，最吃虧的是普通老百姓。
張曉晶稱，許多中低收入家庭可能會覺得房價下跌以後就能買得起房了，他們是從個人角度來看問題。但中國房產財富佔居民財富的比重，城鎮大概是60%、70%。高收入家庭則有更多的商業財富和其他財富，包括海外財富。
因此一旦房價下跌，對高收入家庭幾乎沒有影響，但對於房產價值佔所有財富價值比重達到60%、70%的家庭，主要是中低收入家庭，損失就會很大。
張曉晶指出，如今大陸住房擁有率已經非常高，那些擁有房子的中等收入家庭，包括收入水平低一些的家庭，他們將面臨的就是財富縮水。 他認為，防止財富縮水最好的方法，就是確保房地產的穩定發展。
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