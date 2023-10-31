研究稱：大陸對太平洋地區援助減少 但針對性更強

一項最新研究顯示，中國大陸對太平洋地區的援助金額正在減少，但針對性更強，重點支持合作伙伴和戰略國家，尤其是那些在外交承認上從台灣轉向北京的國家。

據彭博社報導，洛伊研究所31日發布的一項最新研究顯示，自新冠疫情暴發以來，中國大陸對太平洋地區的總體援助有所下降，到2021年已降至長期平均水平以下。

報告指出，「儘管如此，中國對外直接投資的減少並不意味著全面退出該地區，而是一種降低風險、鞏固政治關係和提高資本回報的戰略轉變。」

報告提到，北京政府正轉而向那些在外交承認從台灣轉向北京的國家提供更多援助。

所羅門群島於去年4月宣布與中國政府簽署安全夥伴關係後，南太平洋上的小國在過去18個月已成為地緣戰略競爭的主要地點。

所羅門群島和基里巴斯2019年與台灣斷交後，北京政府加大對這兩個國家的經濟援助，包括今年宣布對霍尼亞拉太平洋運動會體育場等熱門項目進行投資。

但報告稱，澳洲仍是太平洋地區最大的援助夥伴，約佔該地區總融資額的40%，緊隨其後的是亞洲開發銀行和中國。同時，對太平洋地區的發展援助已從贈款形式漸漸變為貸款，佔比從2009年的12%上升至2021年的近40%。