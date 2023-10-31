快訊

博士生月領7萬獎學金跳票！砸錢救高教斷層學界憂1現象

林口熱點房價直逼新莊、三重 房仲建議買這區CP值最好

大選激戰！日學者預言「他」當選總統機率最高 民進黨立委恐難過半數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

研究稱：大陸對太平洋地區援助減少 但針對性更強

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為大陸海軍「和平方舟」號醫療船今年8月19日訪問所羅門群島，當地民眾以傳統舞倒在港迎接。（新華社）
圖為大陸海軍「和平方舟」號醫療船今年8月19日訪問所羅門群島，當地民眾以傳統舞倒在港迎接。（新華社）

一項最新研究顯示，中國大陸對太平洋地區的援助金額正在減少，但針對性更強，重點支持合作伙伴和戰略國家，尤其是那些在外交承認上從台灣轉向北京的國家。

據彭博社報導，洛伊研究所31日發布的一項最新研究顯示，自新冠疫情暴發以來，中國大陸對太平洋地區的總體援助有所下降，到2021年已降至長期平均水平以下。

報告指出，「儘管如此，中國對外直接投資的減少並不意味著全面退出該地區，而是一種降低風險、鞏固政治關係和提高資本回報的戰略轉變。」

報告提到，北京政府正轉而向那些在外交承認從台灣轉向北京的國家提供更多援助。

所羅門群島於去年4月宣布與中國政府簽署安全夥伴關係後，南太平洋上的小國在過去18個月已成為地緣戰略競爭的主要地點。

所羅門群島和基里巴斯2019年與台灣斷交後，北京政府加大對這兩個國家的經濟援助，包括今年宣布對霍尼亞拉太平洋運動會體育場等熱門項目進行投資。

但報告稱，澳洲仍是太平洋地區最大的援助夥伴，約佔該地區總融資額的40%，緊隨其後的是亞洲開發銀行和中國。同時，對太平洋地區的發展援助已從贈款形式漸漸變為貸款，佔比從2009年的12%上升至2021年的近40%。

北京 中資 風險

延伸閱讀

大興機場 國內國際航班可無縫銜接

兩岸閩南語歌手賽 錄影片就能參加

關係融冰中？英國舉辦全球AI峰會 大陸科技部副部長傳將出席

外資賣超台股逾66億元！賣超榜首遭連11日賣 敲進00929

相關新聞

終於！明天起出入境中國大陸 無須再填健康申報

自新冠疫情爆發後，中國大陸就要求所有出入境人員都必須以電子或紙本方式進行健康申報，初期因填寫項目多、手續繁瑣而遭詬病。這...

阿里董座蔡崇信：中國大陸80%科企上阿里雲

大陸網路巨頭阿里巴巴董事會主席蔡崇信表示，去年發布的人工智能（AI）模型開源社區魔搭，已聚集270萬開發者和2,300多...

研究稱：大陸對太平洋地區援助減少 但針對性更強

一項最新研究顯示，中國大陸對太平洋地區的援助金額正在減少，但針對性更強，重點支持合作伙伴和戰略國家，尤其是那些在外交承認...

大陸海關總署宣布 11月1日起取消健康碼入出境申報

入境或出境大陸，要掃黑碼成歷史，大陸國家海關總署正式宣布11月1日起取消「黑碼」。據新華社報導，海關總署11月1日零時起...

大陸10月製造業PMI再次跌破景氣榮枯線 降至49.5

大陸國家統計局31日公布10月中國製造業採購經理指數（PMI）為49.5，比前一個月下降0.7個百分點，再度跌落至收縮區...

日車企加速研發 拚純電車市場

大陸電動車企業要留意了！日本多家車企已決心全力發展電動車，與大陸爭奪電動車市場。新華社報導，正在東京國際展覽中心舉行的日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。