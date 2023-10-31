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大陸10月製造業PMI再次跌破景氣榮枯線 降至49.5

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸10月製造業PMI降至49.5。圖為河北唐山一家體育器材製造廠。（新華社）
大陸10月製造業PMI降至49.5。圖為河北唐山一家體育器材製造廠。（新華社）

大陸國家統計局31日公布10月中國製造業採購經理指數PMI）為49.5，比前一個月下降0.7個百分點，再度跌落至收縮區間，顯示製造業景氣水平有所回落。

大陸製造業PMI今年4至8月都處於景氣榮枯線下方，9月一度回升至50.2，不料10月又跌至49.5。

從企業規模看，大型企業PMI為50.7，比上月下降0.9個百分點，但仍高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7和47.9，比上月下降0.9和0.1個百分點，低於臨界點。

從分類指數看，在構成製造業PMI的五大分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

生產指數為50.9，比前月下降1.8個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產仍在擴張，但步伐有所放緩。

新訂單指數為49.5，比上月下降1.0個百分點，表明製造業市場需求有所下降。

原材料庫存指數為48.2，比上月下降0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存量繼續減少。

從業人員指數為48.0，比上月下降0.1個百分點，表明製造業企業用工景氣度略有回落。

供應商配送時間指數為50.2，比上月下降0.6個百分點，仍高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。

另，10月非製造業商務活動指數為50.6，也比上月下降1.1個百分點，但仍高於臨界點，顯示非製造業總體仍保持擴張。

指數 PMI 材料 製造業

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