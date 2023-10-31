陸經濟疲軟 人行第4季估再降準

中國大陸經濟復甦疲弱、房地產和地方債務危機升高之際，根據外媒報導，大陸全國金融工作會議昨至今日舉行，多家官媒關注化解金融風險等議題。另據官方中國證券報消息，預計中國人民銀行（大陸央行）將繼續運用多種手段，保持流動性合理充裕，第四季有可能再次降準（降低存款準備率）。

大陸第六次全國金融工作會議原定去年召開，延至今年。路透等外媒日前報導，該會議昨天至今天在北京閉門舉行，由大陸領導層、金融監管機構及銀行高層參加。

就大陸官方近期金融舉措，中國證券報報導，十月卅日有超過人民幣八千億元逆回購（向市場釋放資金）到期；十一、十二月中期借貸便利（ＭＬＦ）到期規模較大，加上人民幣一兆元增發國債將陸續發行，及跨年、春節階段現金需求上升等多重因素，年末流動性可能繼續承壓。

報導引述財信研究院副院長伍超明表示，面對實體需求仍顯不足、ＭＬＦ迎來到期高峰等因素，不排除第四季度再次降準。另一方面，當前大陸貨幣政策空間仍較為充足，存款準備金率、實際利率等均有一定下調空間。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟表示，考慮到多個政策目標，人行很可能會維持流動性合理充裕。除加大公開市場淨投放規模，仍可能適時降準。

人行曾於今年三月和九月，分別降準○點二五個百分點。

新華社昨刊文談金融領域改革與發展，稱多項金融政策促進房地產市場平穩發展，包括三千五百億元（人民幣，下同）「保交樓」專項借款、兩千億元保交樓貸款支持計畫、一千億元租賃住房貸款支持計畫及穩妥降低現有首套房貸利率等。

大陸經濟日報則坦言，金融服務實體經濟仍需加力；並稱大陸處於經濟恢復重要關頭，金融管理部門要不斷完善貨幣供應調控機制，優化金融資源配置效率。